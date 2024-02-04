“أونروا”: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

إسطنبول: حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، من أن سكان غزة “يموتون أمام أعين العالم” في كارثة فريدة من نوعها.
جاء ذلك في تغريدة للوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.
وأشارت “الأونروا”، إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار.
وقالت: “كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة”.
وشددت على أن “الناس يموتون أمام أعين العالم”.
وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وتأسست “أونروا”، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
(الأناضول)
بل العالم هو الذي يموت امام اعين غزة
الصمت العربي على هذه المجازر،والصمت الدولي ايضا،كذلك الدعم الغربي والأمريكي الفاضح للمحتل الغاصب ليرتكب هذه الفضائع مؤشر خطير على التردي الأخلاقي لاغلبية ساسة العالم، والنفاق الذي تمارسة المنظمات الدولية وتحابي من خلاله الصهاينة المعتدين على حساب الضحية، كل ذلك إيذاناً قريبا لتغيير كبير في الخارطة السياسية العالمية بإذن الله ولصالح المظلومين في هذا العالم الذي أصبح قاتلا ومتوحشا بقيادة أمريكا.
يا عالم العالم العربي ينفق بالمليارات على الترفيه والمهرجانات والغناء والفطبول واليخوت والتخوت،لذلك فهو ليس بحاجة لدعم الغرب او الشرق للانوروا،هو فقط بحاجة لارادة حرة للدول العربية لنتهي كل مأساة فلسطين .
الذنب الكبير يتحمله العرب كل العرب و المسلمين و خاصة جيران غزة فالنبي محمد صلى الله عليه و سلم قال لا يبيت مسلم شبعان و جاره جاءع اللهم لطفك باخواننا و اطفالهم بغزة و ارفع عنهم هذه الأمة انك سميع مجيب.
ولا أحد يستطيع إيقاف المحرقة الصهيونية البغيضة الحقيرة بحق أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 😢☝️🔥🐒🚀