سياسة | دولي

“أونروا”: شهد 2023 “دمارًا عميقًا ومأساة” للاجئي فلسطين- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

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غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إن عام 2023 شهد دمارًا عميقًا ومأساة للاجئي فلسطين الذين يواجهون “الحرب والعنف الشديد والنزوح والفقر وظروف الحياة القاسية في المخيمات المكتظة”.
وأضافت أونروا”، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن استذكار أحداث هذا العام هو بمثابة “تكريم لتصميم اللاجئين الفلسطينيين الذي لا يتزعزع، رغم كل الصعاب”.
وأكدت “أونروا” على التزامها بـ”دعم وخدمة لاجئي فلسطين في أحلك الظروف إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم”.
واختتمت “أونروا” حديثها بالقول إن “موظفيها أظهروا تفانيهم على مدار العام، وما زالوا يظهرون البطولة خاصة خلال حرب غزة”.

وفي 24 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلنت “أونروا”، في تدوينة نشرتها على حسابها عبر منصة “إكس”، ارتفاع عدد الشهداء من موظفيها في قطاع غزة إلى 142، معظمهم مع عائلاتهم.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)

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