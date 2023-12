“أونروا”: شهد 2023 “دمارًا عميقًا ومأساة” للاجئي فلسطين- (تغريدة)

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إن عام 2023 شهد دمارًا عميقًا ومأساة للاجئي فلسطين الذين يواجهون “الحرب والعنف الشديد والنزوح والفقر وظروف الحياة القاسية في المخيمات المكتظة”.

وأضافت أونروا”، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن استذكار أحداث هذا العام هو بمثابة “تكريم لتصميم اللاجئين الفلسطينيين الذي لا يتزعزع، رغم كل الصعاب”.

وأكدت “أونروا” على التزامها بـ”دعم وخدمة لاجئي فلسطين في أحلك الظروف إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم”.

واختتمت “أونروا” حديثها بالقول إن “موظفيها أظهروا تفانيهم على مدار العام، وما زالوا يظهرون البطولة خاصة خلال حرب غزة”.

The past year brought profound devastation & tragedy to #PalestineRefugees facing war, extreme violence, displacement & poverty.@UNRWA remained committed to serve in the darkest circumstances, with unfailing dedication from our heroic colleagues.

📸⬇️https://t.co/OJ3SOBLEBp pic.twitter.com/OPRPEF1TOH

— UNRWA (@UNRWA) December 31, 2023