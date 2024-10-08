سياسة | دولي

أونروا: عام من الحرب الوحشية أحال غزة إلى مقبرة لآلاف الفلسطينيين- (تدوينة)

8 - أكتوبر - 2024

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غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الاثنين إن الحرب “الوحشية” التي استمرت عاما كاملا حولت قطاع غزة إلى مقبرة لعشرات آلاف الفلسطينيين وبحر من الأنقاض.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بمناسبة الذكرى الأولى للصراع في غزة: “لقد حولت 12 شهرا من الحرب الوحشية قطاع غزة إلى بحر غير محدد المعالم من الأنقاض، وإلى مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص، من بينهم عدد كبير جدا من الأطفال”.

وأضاف لازاريني: “مر عام، ولا يمر يوم دون أن تتعرض العائلات في غزة لمعاناة لا توصف، حيث أصبح التهجير القسري والمرض والجوع والموت هو الوضع اليومي لمليوني شخص محاصرين في جيب محاصر ومدمر بالقنابل”.

وأشار لازاريني إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررا: “بالإضافة إلى القتل والإصابة، فإن كل طفل في غزة يعاني من صدمات نفسية، والعديد منهم يعانون من جروح غير مرئية ستبقى مدى الحياة. أكثر من 650 ألف طفل يخسرون عاما آخر من التعليم. بدلا من أن يكونوا في الفصول الدراسية، يتحركون فوق الأنقاض في يأس وخوف”.

وأكد لازاريني أن الشرق الأوسط “يغرق أكثر في الصراع والقتل والرعب المطلق”.

(د ب أ)

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