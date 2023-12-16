سياسة | عربي | فلسطين

“أونروا”: لا يمكن إيصال المساعدات وقطاع غزة تحت القصف

منذ 57 دقيقة

فلسطينيون ينتظرون توزيع المساعدات قرب مركز للأنروا

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إسطنبول: قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إنه “لا يمكن إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت القصف”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها توما مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حول الأوضاع في غزة، ونشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة “إكس”.

وأضافت توما أن “فرق الأونروا لا يمكنها الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها والوفاء بواجباتها”.

وأوضحت المسؤولة الأممية: “لا يمكننا إيصال المساعدات تحت سماء مليئة بالقصف”.

واختتمت توما حديثها بالقول إن “القيود المفروضة على الوصول والإمدادات المحدودة واستمرار القصف العنيف يمنع وصول المساعدات إلى غزة”.

وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)

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