“أونروا”: لا يوجد ما يكفي من الغذاء بغزة 

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأحد، إن “توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات إلى القطاع حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء”.

جاء ذلك في منشور للمنظمة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.

وأضافت “أونروا” أنها “قدمت وجبات ساخنة لألف و700 شخص نازح داخل مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع وما حوله”.

وشددت الوكالة الأممية أنه “لا يوجد ما يكفي من الغذاء في غزة”.

وقالت إن “توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات إلى القطاع، ما يسبب المزيد من المعاناة”.

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه “منطقة آمنة”.

وأجبرت قوات الاحتلال، التي استشهد برصاصها عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، في ظل تحذيرات دولية من اجتياحها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)



