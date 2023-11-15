“أونروا”: لم نستلم مساعدات غزة الثلاثاء بسبب نفاد الوقود

إسطنبول: كشفت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) عن عدم تمكن الشاحنات التابعة لها، من استلام المساعدات التي دخلت غزة اليوم الثلاثاء، بسبب نفاد الوقود.

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا في بيان إن “شاحنات الوكالة لم تتمكن، الثلاثاء، من استلام المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح مع مصر بسبب نفاد الوقود”.

وأضاف فيليب لازاريني أن “الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تتوقف تدريجيا بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأوضح أن أونروا “دقت ناقوس الخطر قبل ثلاثة أسابيع بشأن الوضع المرتبط بالوقود، وحذرت من أن الإمدادات آخذة في النفاد وتأثير ذلك على العمليات المنقذة للحياة”.

وأفاد بأن الوكالة “قننت استخدام الوقود منذ ذلك الوقت، واستخدمت الكميات المحدودة التي كانت موجودة لديها والمخزنة في مستودع داخل قطاع غزة بالتنسيق عن كثب مع السلطات الإسرائيلية”.

وقال المفوض العام إن “هذا المستودع أصبح فارغا الآن. الأمر بسيط، بدون الوقود ستتوقف العملية الإنسانية في غزة، وسيعاني عدد أكبر من الناس ومن المرجح أن يموتوا”.

وأعرب لازاريني عن دهشته لاضطرار الوكالات الإنسانية إلى استجداء الوقود، وقال: “منذ بداية الحرب، استخدم الوقود كسلاح في الحرب ويجب أن يتوقف ذلك على الفور”.

وناشد جميع الأطراف “توفير الوقود الآن ووقف استخدام المساعدة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية”.

(الأناضول)