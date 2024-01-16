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أونروا: ما يحدث في غزة أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948

منذ 54 دقيقة

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غزة: وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما يحدث في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت “أونروا “، في منشور على منصة “إكس” أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو “أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم”.

ووفق الوكالة، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد ، إضافة إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 % من سكان القطاع (نحو 9ر1 مليون شخص).

( د ب أ )

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  1. يقول abuelabed:
    يناير 16, 2024 الساعة 8:10 ص

    الحمد لله أنكم إكتشفتوا ذلك بعد 101 يوم.

    رد

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