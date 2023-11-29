أونروا: محنة الفلسطينيين لا تزال أطول أزمة لاجئين في العالم

إسطنبول: قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الأربعاء، إن “محنة الفلسطينيين لا تزال أطول أزمة لاجئين في العالم لم تحل بعد”.

جاء ذلك في كلمة مسجلة نشرها الموقع الإلكتروني للوكالة الأممية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام منذ عام 1979.

وأضاف لازاريني: “اليوم، يعبر الناس في العالم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وهو يوم لتأكيد دعمنا للحقوق الكاملة والطموحات الوطنية للفلسطينيين”.

وتابع: “بالنسبة إلى أونروا، هذا يوم لتوضيح أن محنة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال أطول أزمة لاجئين في العالم لم تحل بعد”.

(الأناضول)