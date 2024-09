أونروا: مقتل أكثر من 400 فلسطيني لجؤوا إلى منشآتنا في غزة- (تدوينة)

غزة: أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 400 شخص لجؤوا إلى منشآتها في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عبر حسابها في منصة “إكس”.

وأشار البيان، إلى أن أكثر من مليون فلسطيني نازح جراء الهجمات الإسرائيلية لجؤوا إلى منشآت الأونروا في غزة ومحيطها.

ولفت إلى أن تلك المنشآت تحولت إلى “منزل” للفلسطينيين من كافة الأعمار؛ من الرضع إلى المسنين.

وقال البيان: “قُتل أكثر من 400 فلسطيني لجؤوا إلى منشآت الأونروا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر. لا مكان ولا أحد في مأمن”.

One million people are sheltering in or around @UNRWA facilities across the📍#GazaStrip – from newborn babies to the elderly, this has become “home”.

Devastatingly, now over 400 people have been killed while seeking shelter in these @UN facilities.

Nowhere, & no-one, is safe. pic.twitter.com/BLcv00WcvI

— UNRWA (@UNRWA) February 23, 2024