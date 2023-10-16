“أونروا”: مليون شخص بغزة فروا من منازلهم خلال أسبوع

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء الأحد، إن ما لا يقل عن مليون شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم في أسبوع واحد فقط.

وأضافت الوكالة في بيان على منصة “إكس”: “يستمر نهر من الناس في التدفق جنوبًا. لا يوجد مكان آمن في القطاع”، مشيرة إلى أن “غزة بدأت الآن تنفد من أكياس الجثث”.

وفي وقت سابق أفادت الوكالة بنزوح ما لا يقل عن 40 ألف شخص إلى مدارس أونروا ومبانيها في غزة.

وقالت “يتم حرمان كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة من كرامتهم الإنسانية الأساسية. هذا عار كامل”.

وقبل أيام، أعلنت الوكالة الأممية مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ أدت إلى استشهاد 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها “حماس” تحت اسم عملية “طوفان الأقصى” عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن 150 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

(الاناضول)