أونروا: نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني إلى مدارسنا في غزة

غزة: قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدنان أبو حسنة، الأحد، إن “نحو 20 ألفا و300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس الوكالة حتى مساء السبت”.

ولليوم الثاني على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ضمن مواجهة مستمرة منذ فجر السبت مع فصائل فلسطينية.

وأوضح أبو حسنة، للأناضول، أن “هؤلاء النازحين يمكثون في 44 مدرسة تتبع لأونروا وموزعة على مناطق مختلفة من القطاع، والعدد مرشح للازدياد في ظل تصاعد الأوضاع ونزوح المزيد من الفلسطينيين”.

ووفقا لمراسلة الأناضول، واصلت عائلات فلسطينية الأحد، النزوح من منازلها قرب المناطق الحدودية لغزة أو الملاصقة لمناطق استهدفتها إسرائيل في ضربات مكثفة؛ ما أسفر عن تضرر أو تدمير منازل بالكامل.

ويعتقد النازحون أن مدارس الوكالة الأممية قد تكون أكثر أمنا لهم من منازلهم.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في المقابل عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت القناة “12” العبرية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 400 شخص في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة 1864 آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

(الأناضول)