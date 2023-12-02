“أونروا”: يجب استئناف تدفق المساعدات لغزة بأقرب وقت

إسطنبول: قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إنه “يجب استئناف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت، بما في ذلك الوقود”.

جاء ذلك في مقابلة مصورة أجرتها توما، مع موقع “دي دبليو” الألماني (حكومي) ونشرها حساب “أونروا” الرسمي عبر منصة “إكس”.

وأضافت توما، “لدينا قلق شديد إزاء عدم السماح، الجمعة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية، بدخول مساعدات جديدة إلى غزة”.

(الأناضول)