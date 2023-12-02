سياسة | عربي | فلسطين

“أونروا”: يجب استئناف تدفق المساعدات لغزة بأقرب وقت

2 - ديسمبر - 2023

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إسطنبول: قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إنه “يجب استئناف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت، بما في ذلك الوقود”.

جاء ذلك في مقابلة مصورة أجرتها توما، مع موقع “دي دبليو” الألماني (حكومي) ونشرها حساب “أونروا” الرسمي عبر منصة “إكس”.

وأضافت توما، “لدينا قلق شديد إزاء عدم السماح، الجمعة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية، بدخول مساعدات جديدة إلى غزة”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 2:18 م

    اونروا فقدت مصداقيته في فلسطين المحتلة هذي سنين وسنين 🇵🇸✌️🤕🔥🚀🚀

    رد

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