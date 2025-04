أونروا: 118 هجوما إسرائيليا شمال غزة في يومين مقابل 140 بسبتمبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الخميس، أن الجيش الإسرائيلي شن 118 هجوما على شمال قطاع غزة خلال الثلاثاء والأربعاء فقط مقابل 140 هجوما في سبتمبر/ أيلول الماضي بالكامل.

وأكدت “الأونروا” عبر منصة “إكس” أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والغارات الجوية المتواصلة على شمال غزة “تؤثر بشكل كبير” على الفلسطينيين.

وتابعت: “خلال يومين فقط (8 و9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، تم تسجيل 118 هجوما في المنطقة، مقارنة بـ140 هجوما خلال شهر أيلول/ سبتمبر بأكمله”، مجددة الدعوة إلى “وقف إطلاق النار الآن وحماية المدنيين في جميع الأوقات”.

🚨North #Gaza update

Ongoing military operations and continuous airstrikes on northern Gaza are heavily affecting the population

118 attacks were recorded in the area in only two days on 8 and 9 October, compared to 140 in the whole of September pic.twitter.com/MNxlGG0tcP

