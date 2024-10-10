أونروا: 118 هجوما إسرائيليا شمال غزة في يومين مقابل 140 بسبتمبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الخميس، أن الجيش الإسرائيلي شن 118 هجوما على شمال قطاع غزة خلال الثلاثاء والأربعاء فقط مقابل 140 هجوما في سبتمبر/ أيلول الماضي بالكامل.

وأكدت “الأونروا” عبر منصة “إكس” أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والغارات الجوية المتواصلة على شمال غزة “تؤثر بشكل كبير” على الفلسطينيين.

وتابعت: “خلال يومين فقط (8 و9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، تم تسجيل 118 هجوما في المنطقة، مقارنة بـ140 هجوما خلال شهر أيلول/ سبتمبر بأكمله”، مجددة الدعوة إلى “وقف إطلاق النار الآن وحماية المدنيين في جميع الأوقات”.

🚨North #Gaza update Ongoing military operations and continuous airstrikes on northern Gaza are heavily affecting the population 118 attacks were recorded in the area in only two days on 8 and 9 October, compared to 140 in the whole of September pic.twitter.com/MNxlGG0tcP — UNRWA (@UNRWA) October 10, 2024

والأربعاء، أعلنت “الأونروا” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر على الأقل 400 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة، ويهدد تنفيذ المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، توغلا بريا شمال قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

وارتكب جيش الاحتلال منذ الأحد سلسلة جديدة من المجازر، وخاصة في مخيم جباليا، ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والخميس أطلقت قوات إسرائيلية نيرانها على مدنيين فلسطينيين لدى محاولتهم الخروج من مخيم جباليا المحاصر، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.

ومرارا أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين بإخلاء مساكنهم والتوجه عبر ممرات محددة إلى ما زعم أنها “مناطق آمنة”، لكن كثيرين منهم تعرضوا لقصف إسرائيلي في الطريق أو في تلك المناطق ما أودى بحياة الآلاف وأصاب آخرين.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الأناضول)