أونروا: 260 ألف طفل فلسطيني في غزة التحقوا بالتعلم عن بعد منذ يناير

غزة: أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بأن قرابة 260 ألف طفل من قطاع غزة، التحقوا ببرنامج التعلم عن بعد التابع لها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت في منشور عبر منصة إكس، الثلاثاء، إن “ما يقرب من 260 ألف طفل سجلوا والتحقوا ببرنامج التعلم عن بعد التابع للوكالة منذ شهر يناير الماضي”.

وأضافت أن فرقها “تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في المنطقة الوسطى وخان يونس”.

ولفتت الوكالة الأممية إلى أنها “ساعدت أكثر من 15 ألف حالة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار” بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير الماضي، ما أتاح لآلاف النازحين العودة إلى مناطق سكنهم ومنازلهم المدمرة.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، انطلق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة وسط تحديات كبيرة أفرزتها حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وفي 22 يناير الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة أن 95 بالمئة من المباني المدرسية والتعليمية تعرضت لأضرار مختلفة فيما خرجت 85 بالمئة منها عن الخدمة نتيجة تدميرها بشكل كلي أو جزئي خلال أشهر الإبادة.

وعند منتصف ليل السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

بينما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

(الأناضول)