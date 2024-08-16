أياكس وباناثينايكوس يسجلان رقما قياسيا في البطولات الأوروبية بتسديد 34 ركلة ترجيح

احتاج أياكس أمستردام إلى 34 ركلة ليفوز على باناثينايكوس 13-12 في ركلات ترجيح ماراثونية أمس الخميس، مسجلا رقما قياسيا في البطولات الأوروبية لكرة القدم بعد انتهاء مباراتهما في الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي بالتعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب وخوض وقت إضافي على شوطين.

وبعد فوزه 1-صفر على ملعب باناثينايكوس الأسبوع الماضي، استقبل أياكس هدفا في الدقيقة 89 في مباراة الإياب بأمستردام، والتي أدت إلى خوض ركلات ترجيح حطمت الرقم القياسي السابق البالغ 32 ركلة في قبل نهائي لبطولة أوروبا تحت 21 عاما في 2007 عندما فازت هولندا على إنجلترا 13-12 أيضا.

وأنقذ حارس مرمى أياكس ريمكو باسفير خمس ركلات وسجل في مرمى الفريق المنافس ليساعد الفريق المضيف على الفوز بركلات الترجيح التي أهدر فيها الدولي الهولندي بريان بروبي ركلتين.

وقال باسفير “التصدي لخمس ركلات ترجيح عدد كبير حقا، نعم.أتصدى لركلة بين الحين والآخر، لكنني لا أعتقد أنك يمكن أن تمر بتجربة مجنونة بعض الشيء كهذه.

“في كل مرة كنت أعتقد أننا سننجح. بروبي سيسدد إذن سنفوز. لكنه أهدر الركلة رغم أنه يسجل دائما خلال التدريبات”.

وفي النهاية، سجل المدافع أنطون جايي الركلة الحاسمة لصالح أياكس. وسدد جايي الركلة بقوة على يمين الحارس الذي ذهب للزاوية الأخرى لتنطلق احتفالات صاخبة في الملعب.

وسيواجه النادي المنافس في الدوري الهولندي فريق ياجيلونيا بياويستوك البولندي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

(رويترز)