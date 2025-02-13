أياكس وفناربخشه وسوسييداد وألكمار يقتربون من دور الـ16 للدوري الأوروبي.. وروما يتعادل مع بورتو

عواصم أوروبية: تقدمت أندية أياكس أمستردام الهولندي وفناربخشه التركي وريال سوسييداد الإسباني خطوة عملاقة نحو التأهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتغلب أياكس 2 / صفر على مضيفه سانت جيلواز البلجيكي، فيما انتصر فناربخشه 3 / صفر على ضيفه أندرلخت البلجيكي، وفاز ريال سوسييداد 2 / 1 على مضيفه ميتييلاند الدنماركي مساء الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وأحرز الدنماركي كريستيان راسموسن الهدف الأول لأياكس في الدقيقة 59، فيما تكفل جورثي موكيو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وأصبح يكفي أياكس الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي سيقام بملعبه الأسبوع المقبل من أجل الصعود لدور الـ16 في البطولة، بينما يتعين على سانت جيلواز الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل.

وفي تركيا، افتتح النجم الكرواتي المخضرم دوشان تاديتش التسجيل لمصلحة فناربخشه في الدقيقة 11، فيما أضاف البوسني المحنك إدين دزيكو الهدف الثاني في الدقيقة 42، وتكفل الهداف المغربي يوصف النصيري بإحراز الهدف الثالث للفريق التركي في الدقيقة 57.

وانتزع ريال سوسييداد فوزا ثمينا بنتيجة 2 / 1 من ملعب مضيفه ميتييلاند، حيث جاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الأول.

وأحرز برايس مينديز الهدف الأول لسوسييداد في الدقيقة 11، فيما أضاف الياباني تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 31، بينما سجل آدم بوكسا هدف ميتييلاند الوحيد في الدقيقة 38.

وفي المجر، حقق فرينكفاروش المجري فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد بواسطة محمد أبو فاني في الدقيقة 23.

وفرض التعادل 1 / 1 نفسه على لقاء بورتو البرتغالي مع ضيفه روما الإيطالي، ليتأجل حسم الصعود للقاء الإياب، الذي يقام في العاصمة الإيطالية.

وافتتح التركي زكي شليك التسجيل لروما في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز فرانسيسكو مورا هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 67.

وشدد بورتو من هجماته في الوقت المتبقي من اللقاء بغية إحراز هدف الفوز، خاصة بعد طرد بريان كريستانتي، لاعب روما في الدقيقة 72، لنيله البطاقة الصفراء الثانية، ولكن دون جدوى.

ووضع ألكمار الهولندي قدما في دور الـ16 بفوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه جالطة سراي التركي.

وسجل سفين مينانس الهدف الأول لألكمار في الدقيقة 12، لكن رولان شالاي تعادل لجالطة سراي في الدقيقة 20.

ولم يهنأ الفريق التركي بتعادله كثيرا، عقب تسجيل تروي باروت الهدف الثاني لألكمار في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، ثم أضاف زميلاه يوردي كلاسي وديفيد مولر فولف الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 58 و66 على الترتيب.

واقتنص ستيوا بوخارست الروماني، فوزا غاليا بنتيجة 2 / 1 من ملعب مضيفه باوك سالونيكا اليوناني.

وجاءت المبادرة من جانب باوك، الذي تقدم بهدف مهاجمه التنزاني علي ساماتا، غير أن ستيوا بوخارست رد بهدفين، مستفيدا من النقص العددي للفريق اليوناني، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البرازيلي تايسون في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول لحصوله على الإنذار الثاني.

وسجل هدفا الفريق الروماني كل من أندري جيورجيتا والكاميروني جويسكيم داوا في الدقيقتين 50 و60 على الترتيب.

وتغلب تفينتي آنشخيده الهولندي 2 / 1 أيضا على ضيفه بودو غليمت النرويجي.

وبادر التونسي سيف الله لطيف بالتسجيل لتفينتي آنشخيده مبكرا في الدقيقة الخامسة، لكن باتريك بيرغ أدرك التعادل لبودو جليمت في الدقيقة 85.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز ريكي فان فولسفينكيل هدف الفوز لتفينتي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

(د ب أ)