“أيباك” تتبرع لرئيس النواب الأمريكي لتمرير مساعدات لإسرائيل

واشنطن: كشف موقع الإنترسبت (The Intercept) المستقل، تقديم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) تبرعات بقيمة 95 ألف دولار لنائب الحزب الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس رئيس مجلس النواب مايك جونسون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشار الموقع الذي اعتمد في خبره على تحليل سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنّ التبرع لرئيس مجلس النواب بعد أن قاد تمرير مشروع قانون حزمة مساعدات عسكرية في المجلس، بقيمة 14 مليار دولار.

وذكر الموقع أنّ التبرع المعني تم إيداعه في حساب جونسون اعتبارًا من 5 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ويأتي بعد الموافقة على حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل في 3 من الشهر نفسه.

وأوضحت أنّ أيباك أودعت في حساب جونسون 71 تبرعا ماليا كان أكبرها 5 آلاف دولار.

وتأسست أيباك في خمسينيات القرن الماضي كمجموعة ضغط صغيرة في الولايات المتحدة، وتتبرع اليوم بملايين الدولارات للكونغرس كل عام.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني صادق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون قدمه الجمهوريون، يطلب حزمة مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار من أجل إسرائيل. حيث صوّت لصالح المشروع، 226 نائبا مقابل رفض 196.

ودعم المشروع 12 نائبا ديمقراطيا، فيما رفضه نائبان جمهوريان.

وينص المشروع على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار، يخصص منها 4 مليارات دولار لمنظومتي الدفاع الجوي “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”، و1.2 مليار دولار لمنظومة “الشعاع الحديدي”.

ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ والرئيس جو بايدن من أجل تقنينه.

(الأناضول)