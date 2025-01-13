“أيديكم ملطخة بالدماء”.. ناشطة متضامنة مع فلسطين تقاطع كلمة شولتس

برلين: قاطعت ناشطة متضامنة مع فلسطين كلمة للمستشار الألماني أولاف شولتس في مدينة “بيلفيلد” شمال غربي البلاد، في خطوة احتجاجية على دعم برلين لإسرائيل.

وخلال فعالية في إطار حملته الانتخابية، قاطعت الناشطة كلمة شولتس وصرخت: “أيديكم ملطخة بالدماء، الحكومة الألمانية متواطئة في قتل الفلسطينيين في غزة”.

وأخرجت قوات الأمن الناشطة من القاعة التي كان يلقي شولتس كلمة فيها، إلا أنها واصلت الهتاف أثناء ذلك بترديدها “فلسطين حرة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)