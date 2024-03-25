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أيرلندا: استخدام سلاح التجويع بغزة “انتهاك للقانون الدولي” 

25 - مارس - 2024

وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن

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دبلن: قال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، الاثنين، إن “استخدام التجويع سلاحا في العدوان الإسرائيلي (إسرائيل) على قطاع غزة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في منشور لمارتن على حسابه عبر منصة إكس.
واعتبر وزير خارجية أيرلندا منع إسرائيل وصول مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى شمال غزة “انتهاك أخلاقي وأمر غير مقبول على الإطلاق”.
واستنكر استخدام التجويع سلاحا في حرب غزة، قائلاً إنه “يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي”.
والأحد، قال مدير أونروا فيليب لازاريني، إنه “رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح بمرور قوافل أغذية من الوكالة إلى شمال قطاع غزة”.
وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر “إكس”، أنه “اعتبارا من اليوم منعت إسرائيل الأونروا، التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين، من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة”.
وجراء الحرب وقيود الاحتلال الإسرائيلي بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وخلفت الحرب المستمرة على غزة، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 25, 2024 الساعة 3:00 م

    انتهاك يحدث بضوء أخضر أمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸✌️

    رد

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