أيرلندا الشمالية: إصابة 17 شرطيا في ثاني ليلة من أعمال العنف- (فيديو)

لندن: قال جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية إن 17 شرطيا أصيبوا عقب ليلة ثانية من أعمال العنف في بلدة باليمينا.

ولفت رئيس شرطة أيرلندا الشمالية جون بوتشر إلى أن أعمال الشغب “تهدد بتقويض” العدالة الجنائية في مزاعم بهجوم جنسي على مراهقة في بلدة كاونتي أنتريم مطلع الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

كما وجه وزراء أيرلندا الشمالية مناشدة ملحة بالهدوء وقال إنه يجب السماح بأن تأخذ الإجراءات القانونية مجراها.

وقالت الشرطة إن رجالها تعرضوا لهجوم مستمر على مدار عدد من الساعات بقنابل حارقة ومواد بناء ثقيلة وطوب وألعاب نارية في اتجاههم في منطقة كلونافون تيراس في باليمينا مساء أمس الثلاثاء.

🚨BREAKING: Last night in Ballymena, Ireland, angry citizens gathered over a young girl who was raped by two Romanians.

Today a senior police officer referred to everyone as a “racist thug,” asserting that the situation was “racist thuggery”.

Ireland is about to explode. pic.twitter.com/IiHHgLsvDg

— The British Patriot (@TheBritLad) June 10, 2025