دبلن: قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن العالم لم يفعل ما يكفي لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، أن هاريس دعا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدا أنه تم انتهاك بنود حقوق الإنسان في الاتفاقية التجارية.
وحذر هاريس من أن العالم سينظر إلى الصراع على أنه “زمن العار المظلم”.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إنه يسأل نفسه “كل يوم” عما يمكن أن تقدمه الحكومة الأيرلندية أكثر من ذلك.
وأضاف هاريس في دبلن الثلاثاء: “أرى أن المشاهد التي يمر بها الشرق الأوسط بشعة ولا يمكن تخيلها تقريبا من حيث حجمها ككارثة.
وأوضح هاريس “وصفتها بأنها حرب ضد الأطفال، وأعتقد أنها كذلك. إن ما تفعله إسرائيل غير متناسب على الإطلاق”.
وأكد أنه ورئيسي وزراء إسبانيا وسلوفينيا يدعون إلى مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
(د ب أ)
العار المظلم الذي تركتبه عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀
لماذا أهل إيرلندا واسكتلندا زاوية رؤيتهم تختلف عن زاوية رؤية بقية مناطق المملكة المتحدة أو أوروبا أو الغرب أو (الروم) و (الفرس)، بشكل عام؟!
والدليل ما ورد تحت عنوان (أيرلندا: العالم سينظر إلى الصراع في غزة باعتباره “زمن العار المظلم”) https://www.alquds.co.uk/?p=3387921
السامرييّن، هل هم (اليهود)، أم الحريديم هم (اليهود)، أم الإشكيناز هم (اليهود)؟!
الآن الذكاء، كيف يمكن تسويق ذلك، في مجلس الأمن، قبل أمريكا وأوروبا، على غش/فساد، تعريف من هو (يهودي)، كشعب أو كدولة، في عام 2024؟!🤭🫣🤣
في عصر IoT، أو ربط كل المعرفة/العلم/القانون/الإدارة/الحوكمة بالآلة/الروبوت الذي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة، ما هو مستقبل:
– المناهج
– الأدوات
– الروبوت/الإنسان/الوظيفة
– هل هناك حاجة إلى وظيفة قاضي/محاسب/ضريبة، أم لا؟!
– هل هناك مستقبل، إلى وظيفة ملك/رئيس/سلطان، أم لا؟!
– ماذا بخصوص الجيش/الشرطة/المخابرات وبقية مسؤولي المخزن/السوق (المغربي/الأردني/البازار الإيراني/التركي)🤭🫣🤣
بمعنى آخر، الأولوية لمن، ليأخذ ماذا، في موضوع تَعدّد الزوجات من خلال مفهوم Business Wifes في تكوين الأسرة/الشراكة (الحلال)، في التعليم الخاص/العام؟!🤨😉
🤑🙉🙈🙊🇺🇳📟📓✒️
إليكم مثال عن معنى دولة الفرهود/الگوترة هي مفهوم القضاء/الإعلام/الإدارة/الحكومة/النظام المالي
https://youtu.be/WfqQFc2joG0?si=H4wjIYPDTK9-NF42
في أسلوب وطريقة تعامل حكومة (محمد شياع السوداني) إعلامياً مع قضية (نور زهير المظفر)، كما في دخول أسلوب وطريقة عرض قناة الشرقية👆 أعلاه،
شركات الصرافة، والتعامل مع الأوراق المالية، التابعة إلى دائرة الضريبة، مع حق أي مقاول، تعاقد مع الدولة لتنفيذ مقاولة، فيجب أن يضع تأمين في دائرة الضريبة،
لماذا هناك مشكلة، في استرجاع هذه الأموال من الأساس، أليس في ذلك (ظلم)، أم لا؟!
بمعنى آخر، من صعد على أكتاف من، أو من ضحك على من، وكل ذلك كان على حساب من، هنا، من هدر إلى وقت وجهد ومال؟!🤭🫣🤣
لأن في لغة القرآن وإسلام الشهادتين، هناك بُعد الآخرة، في أي عقد، لأي تجارة، مع الله، يفهمه جيداً (يحيى السنوار)،
لأن في الدنيا، كل شيء له ثمن، من أجل الاستحواذ عليه، لتوقيع عقد، من أجل تدوين الحق والحقوق في أجواء بورصة سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة)، حيث التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة، ولا يهم مكانك في أي (دولة)، في نظام الأمم المتحدة المالي، ومن يجهل ذلك،
لن يستطيع الخروج بأرباح، من عنوان (غزة والحزب الديمقراطي الأمريكي: استحقاقات الحاضر والمستقبل) https://www.alquds.co.uk/?p=3387404
على الأقل من وجهة نظري، من الطبيعي والمنطقي والموضوعي أن (يحيى السنوار) ليس (إسماعيل هنية) أو (خالد مشعل) أو بقية قيادات (غزة) والتي تختلف عن قيادات (نابلس) ما بعد 2005، حيث كل من غزة أو نابلس وصلت إلى الإكتفاء الذاتي، في إدارة وحوكمة (المجتمع/الدولة)، رغم كل فساد وغش أو تعاون الأجهزة الأمنية لسلطة محمود عباس مع الإحتلال للكيان الصهيوني،
بمعنى آخر، أن (الصفقة) أو (العقد) هذه المرة ستختلف، بسبب غزوة (طوفان الأقصى) يوم 7/10/2023، إن شاء الله،
لأنني لم أفهم (الخوف والتّردّد) بين المتحاورين في مناقشة الحوار، الذي دار بين إيلون ماسك ودونالد ترامب على X في (عنوان) الطموحين بلا حدود، إلى حلقة برنامج (ساعة حوار) على فضائية العربيّة
https://youtu.be/287VkFwNWjQ?si=De3h9124r7OpF4nx
هل هذا الخوف والتّردّد 👆 يُفسّر معنى (التناقض)، في موقف (إيلون ماسك) بين فتح حساب (دونالد ترامب) بعد شراء (تويتر)، وبين موقفه المعاكس من حساب (د باسم يوسف) بعد تغيير الإسم إلى (X)؟!
كما ورد تحت عنوان (منصة “إكس” تغلق حساب الإعلامي المصري باسم يوسف بسبب ضغوط من اللوبي الصهيوني) https://www.alquds.co.uk/?p=3387638
أين حقيقة المصداقية في محاربة (الظلم)، من خلال تسويق حرية الرأي والثقافة في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة)،
كسبب إلى الإستثمار في (تويتر/X)، أم هي (صفقة)، من أجل عودة أو رفع (المقاطعة) التي أعلنت ضد X، إذن؟!🤭🫣🤣
تصرف ممثلة الإنسانيّة من إيطاليا، مع ممثلة الكيان الصهيوني في التحية من خلال (الحذاء)، بدل اليد، مثال عملي عن رفض (الظلم)، بما تستطيع،
في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) هناك من يؤمن بأهمية وجود أي نظام (دولة)، وفوق ذلك، أهمية تسويق فهمه إلى (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) داخل هذا النظام (الدولة)،
مثل شخصية، من أحد دول مجلس التعاون في الخليج، وصديق والدي، أبا صهيب (د عبدالرحمن السميط)، وحسب قوله لذلك قام بتسمية إبنه (صهيب)، والذي قامت بتكريمه المملكة العربية السعودية، في إطلاق إسم أحد شوارع مدينة جدة عليه🤨😉
أو مثل شخصية سودانية
د. الفاتح علي حسنين محمد شريف
الحاكم الذكي، هو من يختار القرار الأصح،
هل البداية من خلال دفع الرسوم والضرائب والجمارك، إلى الدولة؟!
أم البداية من خلال توفير ما يحتاج أي مُنتِج إلى الإنتاج، حتى يستطيع المساهمة في تغطية ميزانية أي (دولة)؟!🤭🫣🤣
حوار شيّق، حول موضوع، هل هناك جدوى من دراسة الفلسفة،
وهل ماتت، قبل أن يقتلها طبيب الفلاسفة (عبدالفتاح السيسي)؟!
https://youtu.be/aKGA4lu2oFY?si=Nxu-G0StKHuu-Fp0
كما هو حال مثال، لماذا الموظف (العراقي) لا يستطيع المنافسة
https://youtu.be/h5knOgg3V_M?si=rXO300ZET0Jxm-vG
مع أي (موظف)، يعمل في أي خطوط تابعة إلى أي دولة من دول مجلس التعاون في الخليج العربي 🤭🫣🤣
لأن هل هي منافسة بين أميركا والصين، أم منافسة بين تايوان والصين؟!
وأقصد المنافسة بين Huawei وبين Nvidia بخصوص AI هاردوير؟!
https://youtu.be/L9Gm_Qy3pAw?si=rU9LtTariG8d_zJB
وفي جانب دولنا، أسلوب رائع في نقد مؤلف فيلم (الملحد)
https://youtu.be/_iRzKZr7Mgc?si=ZcUzhbxdpO5z7zY1
عبدالفتاح السيسي يريد إلغاء التعليم، لماذا؟!
https://youtu.be/M3oRLZH2ckA?si=1K6ssEKsF1jpH46L
بمعنى آخر، هل هذا مثال عن، الإفتاء بلا علم🤭🫣🤣
https://youtu.be/fHHpEgo1v7c?si=sRlqSCib2CkgSZkm
أم مثال عن ردح، بين راقصة وطبّال، كما عرضها عصام تليمة👆