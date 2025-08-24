سياسة | دولي | أوروبا

أيرلندا تدعو لتشكيل قوة أممية لضمان وصول المساعدات إلى غزة

24 - أغسطس - 2025

الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز

لندن: دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز إلى تشكيل قوة أممية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة “RTE 1” الأيرلندية الرسمية، الأحد.

وشدد على ضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول الأمين العام الأممي، بموافقة نسبة معينة من الأعضاء (بالجمعية العامة للأمم المتحدة)، أن يدعو لتشكيل قوة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، حتى لو عارضه مجلس الأمن الدولي باستخدام سلطة النقض (الفيتو).

ووصف هيغينز الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة بأنها “فترة مأساوية” من تاريخ العالم.

وتابع: “نحن في لحظة استثنائية، إذ يوجد 3 أعضاء في الحكومة (الإسرائيلية/ لم يسمهم) لا يكترثون بالقانون الدولي وينتهكونه علنا”.

الرئيس الأيرلندي الذي يستعد للتنحي عن منصبه الذي شغله منذ 2011، أكد أن “عالم اللامساءلة” هو أخطر تهديد للديمقراطية.

(الأناضول)

  1. يقول سعيد:
    أغسطس 24, 2025 الساعة 9:01 م

    إنسانية هذا الانسان تراها في كل شيئ فيه ، في شخصه و سلوكه و مواقفه و هو من أنزه و اصدق ساسة ايرلندا. تنحيه سوف يفقد عالمنا صوتا و إنسانا حرا و شهما.

