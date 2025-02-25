أيرلندا تدعو للتركيز على الوضع المتدهور بالضفة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

جنيف: دعا وزير الدولة للتنمية الدولية والشتات الأيرلندي، نيل ريتشموند، الثلاثاء، الدول إلى التركيز على التصعيد الأخير في الضفة الغربية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهر، مؤكدا ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملا في قطاع غزة.
وقال ريتشموند في كلمته في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “يجب أن نواصل التركيز على الوضع المتدهور في الضفة الغربية”.
وأضاف: “يجب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل بجميع مراحله، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين)”.
وأردف ريتشموند: “يجب أيضًا استمرار دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع (إلى القطاع)، وتوفير الخدمات الأساسية، وإطار عمل لعودة النازحين داخل غزة”.
كما شدد على أن “حل الدولتين فقط يمكن أن يجلب السلام الدائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
تصريحات ريتشموند تأتي مع عدوان إسرائيلي موسع ومتواصل منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي على مدن ومخيمات فلسطينية في شمال الضفة، ما خلف 62 شهيدا، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف ودمار واسع.
وتحذر السلطات الفلسطينية من أن هذا العدوان يأتي “في إطار مخطط الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لضمّ الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.
ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر حتى الثلاثاء عن استشهاد ما لا يقل عن 924 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
وبينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري، جرى خلال المرحلة الأولى الإفراج عن 29 أسيرا إسرائيليا (من أصل 33 أسيرا خلال المرحلة الأولى) بينهم 4 جثث، مقابل 1755 أسيرا فلسطينيا.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(الأناضول)