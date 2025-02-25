أيرلندا تدعو للتركيز على الوضع المتدهور بالضفة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

جنيف: دعا وزير الدولة للتنمية الدولية والشتات الأيرلندي، نيل ريتشموند، الثلاثاء، الدول إلى التركيز على التصعيد الأخير في الضفة الغربية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهر، مؤكدا ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملا في قطاع غزة.

وقال ريتشموند في كلمته في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “يجب أن نواصل التركيز على الوضع المتدهور في الضفة الغربية”.

وأضاف: “يجب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل بجميع مراحله، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين)”.

وأردف ريتشموند: “يجب أيضًا استمرار دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع (إلى القطاع)، وتوفير الخدمات الأساسية، وإطار عمل لعودة النازحين داخل غزة”.

كما شدد على أن “حل الدولتين فقط يمكن أن يجلب السلام الدائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

تصريحات ريتشموند تأتي مع عدوان إسرائيلي موسع ومتواصل منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي على مدن ومخيمات فلسطينية في شمال الضفة، ما خلف 62 شهيدا، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف ودمار واسع.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن هذا العدوان يأتي “في إطار مخطط الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لضمّ الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.

ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر حتى الثلاثاء عن استشهاد ما لا يقل عن 924 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وبينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري، جرى خلال المرحلة الأولى الإفراج عن 29 أسيرا إسرائيليا (من أصل 33 أسيرا خلال المرحلة الأولى) بينهم 4 جثث، مقابل 1755 أسيرا فلسطينيا.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)