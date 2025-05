أيرلندا: دعوات إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة “تحريضية ومرفوضة”

إسطنبول: قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة “تحريضية وغير مقبولة على الإطلاق”.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأيرلندية على موقعها الإلكتروني، السبت.

وأضاف مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، أن “الوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات بشكل كامل وآمن ودون عوائق لقطاع غزة أصبحا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

وشدد الوزير الأيرلندي على أن “غزة أرض فلسطينية وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية”.

My statement on the situation in the Middle East. Four months into the war in #Gaza , the need for an immediate humanitarian ceasefire, for the immediate and unconditional release of hostages, and for humanitarian access is more urgent than ever. pic.twitter.com/Ak1eOyeSq2

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) January 6, 2024