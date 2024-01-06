سياسة | عربي | فلسطين

أيرلندا: دعوات إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة “تحريضية ومرفوضة”

6 - يناير - 2024

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إسطنبول: قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة “تحريضية وغير مقبولة على الإطلاق”.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأيرلندية على موقعها الإلكتروني، السبت.

وأضاف مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، أن “الوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات بشكل كامل وآمن ودون عوائق لقطاع غزة أصبحا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

وشدد الوزير الأيرلندي على أن “غزة أرض فلسطينية وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 3:15 م

    بإمكان أيرلندا أن تقاضي بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🐒🚀🐒

    رد

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