أيرلندا: فنان برازيلي يرسم جداريات دعما لفلسطين

دبلن – الأناضول: تستوقف المارة في العاصمة الأيرلندية دبلن رسومات جدارية رسمها الفنان البرازيلي جواو أدنت.

وتحوي رسومات أدنت رسائل قوية تدعو إلى السلام والعدل، وتصور الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية.

وقال أدنت: «أنا فنان برازيلي أعيش في دبلن منذ 10 سنوات، وأمارس الرسم على الجدران منذ حوالي 18 عاما بغية إظهار الحقيقة للناس».

وأشار إلى أن أعماله التي تعرض في كثير من الأحيان العلم الفلسطيني وأطفالا أبرياء وأشخاصا يحملون ندوب الحرب، تهدف إلى رفع الوعي الاجتماعي لتسليط الضوء على القسوة والقمع الذي يعاني منهما الشعب الفلسطيني. وأضاف أدنت: «أحاول جعل العالم أفضل بالفن من خلال الإشارة إلى بعض الأخطاء التي تُرتكب في العالم».

وأردف: «على الرغم من أنني برازيلي أعيش في أيرلندا، فإنني أرى هذا واجبا وشعورا إنســـــــانيا». وتابع الفنان البرازيلي: «لا يهم من أين أتيت، عليك فقط أن تشعر بما عليك فعله لوقف الحرب».