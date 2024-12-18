أيرلندا: لن تستطيع إسرائيل إسكاتنا

لندن: قال رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، إن تل أبيب لن تسطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين في مدينة دون لوغيري، الثلاثاء، على خلفية إعلان إسرائيل إغلاق سفارتها في العاصمة الأيرلندية دبلن.

ووصف هاريس قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق سفارة تل أبيب في دبلن بـ”دبلوماسية تشتيت الانتباه”.

وأضاف: “هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال أعتقد أن هذا شيء يجب إدانته”.

وتابع هاريس: “هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ هول الوفيات بين المدنيين في غزة”.

وزاد: “هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ ترك الناس يواجهون الجوع وعدم تدفق المساعدات الإنسانية”.

وعندما سأله صحافيون عن موقف دبلن، أجابهم بقوله: “اليوم، جميعكم تسألون عن موقف أيرلندا. لكن ماذا عن ممارسات إسرائيل؟ ماذا عن الممارسات التي ارتكبها نتنياهو بحق الأطفال الأبرياء في غزة؟ هذه عبارة عن دبلوماسية تدمير”.

وأكد هاريس أن قرار إسرائيل بشأن السفارة كان مؤسفا للغاية، وأنه كان يفضل ألا يحدث ذلك.

من ناحية أخرى، أشار هاريس إلى أن دبلن ستواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مستدركا: “لكن، لن يستطيع أحد إسكات أيرلندا”.

والأحد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق سفارة تل أبيب في أيرلندا على خلفية “سياستها المناهضة لإسرائيل”.

والأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

(الأناضول)