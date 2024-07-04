أيرلندا.. مظاهرة داعمة لفلسطين تتهم واشنطن بالمساهمة في “الإبادة”

دبلن: شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن مظاهرة داعمة لفلسطين، اتهم المشاركون فيها الولايات المتحدة بالمساهمة في الإبادة الجماعية في غزة.

وأفاد مراسل الأناضول الخميس، أن المظاهرة نظمتها “جمعية التضامن مع فلسطين” الأيرلندية وطالب فيها المتظاهرين من الولايات المتحدة إنهاء شراكتها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “مجرمو الحرب” و”فلسطين حرة” و”10 أطفال يفقدون أرجلهم يوميا”.

وفي حديث للأناضول، قالت بيتي بروسيل، منتجة في تلفزيون وراديو إيرلندا (RTE): “إننا نحتج على تواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وتابعت بروسيل: “شاهدنا صور الأطفال والنساء والعائلات يركضون تحت القصف الإسرائيلي على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون. ونعلم أنه يتم تجويعهم عمدا ويقصفون المستشفيات عمدا”.

ومنذ 9 أشهر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)