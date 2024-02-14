أيرلندا وإسبانيا تسعيان لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا ثبت انتهاكها لحقوق الإنسان

لندن: كتب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ليعربا لها عن عميق قلقهما إزاء تدهور الوضع في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الأربعاء.

وفي رسالة مشتركة، دعا فارادكار وسانشيز إلى القيام بمراجعة عاجلة، للتأكد مما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها بحقوق الإنسان، بموجب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ووصفا العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح، بأنها تشكل “تهديدا خطيرا ووشيكا” يجب على المجتمع الدولي “مواجهته بصورة عاجلة”.

وطلب الزعيمان من المفوضية الأوروبية في رسالتهما، التي نُشرت صباح اليوم الأربعاء، اقتراح إجراءات يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذها، في حال رأى أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

(د ب أ)