أيقن أنه مغرر به.. لزامير: أين ستخفي وجهك من العائلات حين يعود الجنود قتلى من غزة؟

مركز الثقل الجديد للإجماع في إسرائيل يبدو أنه “إعادة جميع المخطوفين حتى بثمن إنهاء الحرب”. هذا توجه مبارك. مع ذلك، يجب التوقف عند نصف المعادلة الثاني. إنهاء الحرب يعتبر “ثمناً”، وتضحية ثقيلة يصعب تحملها، والأمة النبيلة لن تضحي إلا بفضل القيم السامية. هذه هراءات. فإنهاء الحرب في قطاع غزة أمر جيد لإسرائيل، وهي ستدفع الثمن المؤلم إذا صممت على استئناف القتال.

الحرب في غزة هي الأكثر فشلاً في إسرائيل. حاولوا تسميتها “السيوف الحديدية”، ونتنياهو دفع بقوة لتسميتها “حرب النهضة”. ولكن هذه الحرب ستذكر كـ “حرب 7 أكتوبر”، على اسم يومها الأول، الذي تعرضت فيه إسرائيل للهزيمة العسكرية الأكبر والأكثر إهانة في تاريخها.

أدرك زامير، بتأخير مؤسف، أنه عين في المنصب على يد مستوى سياسي فاسد، يتوقع منه تحريك حرب سياسية مخادعة، والتضحية بالمخطوفين والجنود لصالح احتلال القطاع وإدارته بحكم عسكري. هذه حرب لا إجماع حولها، ولا يوجد جنود بما فيه الكفاية.

تسونامي الرسائل التي تطالب بإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب ليس سوى جزء من القصة. الأرض هناك فتحت أزمة امتثال لمن يخدمون في الاحتياط، المتعبين، والذين فقدوا الثقة بحكومة الإهمال والتهرب. بالضبط مثلما في المنطقة الأمنية في لبنان في حينه، يتم استبدال رجال الاحتياط في غزة بجنود الخدمة الإلزامية، الذين لا يمكنهم الاحتجاج أو الرفض.

معروف لماذا يخشى الجيش ومن يترأسه من جنود قتلى جدد. ما الذي سيقولونه لعائلاتهم. هل يقولون بأن أبناءهم أرسلوا ليقتلوا عبثاً على مذبح بقاء حكومة بيبي، المسيحانية والكهانية.

أوري مسغاف

هآرتس 17/4/2025