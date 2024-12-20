أين الفلسطينيون في «الشرق الأوسط الجديد»؟

يواصل جيش إسرائيل، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 حربه على الوجود الفلسطيني، وقد خلّف عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم أكثر من 152 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
تشير الاعترافات الأخيرة لضباط وجنود إلى أن الجيش الإسرائيلي يتصرّف في غزة كعصابات مسلّحة لا تلتزم بأي شرع، بما في ذلك القوانين العسكرية نفسها، وأن قتل المدنيين الفلسطينيين من دون الرجوع لأي قوانين او تعليمات صار هو الأمر الاعتيادي.
حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن قائدا عسكريا في قطاع غزة صنّف محور نتساريم بأنه «منطقة قتل» وسمح بإطلاق النار على كل من يدخل إليه. في تطبيق لهذه السياسة أشار أحد الضباط إلى إرساله، حسب الأوامر، صور 200 فلسطيني تم قتلهم، و«تبيّن أن 10 منهم فقط من حماس» ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري قوله إنه بعد إطلاق النار على الفلسطينيين «تترك الجثث لتأكلها الكلاب» خالصا إلى القول: «نحن في مكان بلا قوانين وحياة البشر فيه لا قيمة لها»!
تحوّل كل الفلسطينيين، في هذا الانفلات الوحشيّ الإسرائيلي، إلى هدف للقتل، وصار عدد الذين يتم قتلهم منهم هدفا للتفاخر ولـ»سباق بين الوحدات لرفع أعداد القتلى» بحيث أنه «إذا قتلت الفرقة 99 مئة وخمسين شخصا، فإن الفرقة الأخرى ستحاول الوصول إلى 200 قتيل»!
يجري هذا رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ورئيس دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن محكمة العدل الدولية أصدرت أواخر كانون ثاني/ يناير من هذا العام حكما أوليا في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا يأمر إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن دولا عديدة انضمت للدعوى بينها تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا وأيرلندا (التي انضمت مؤخرا فعاقبتها إسرائيل بإقفال سفارتها في دبلن).
يمثّل تحوّل إسرائيل إلى جهاز رسميّ لإبادة الفلسطينيين مثالا شديد الفظاظة إلى حال العالم اليوم. تعزو مجمل التحليلات هذا إلى الدعم الأمريكي للدولة العبرية، وكان آخر أمثلته الفاضحة إعلان واشنطن رفضها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي يصف ما تفعله إسرائيل بالإبادة الجماعية، وإذا كان هذا هو الحال مع إدارة جو بايدن الراحلة، فما الذي نتوقعه من إدارة دونالد ترامب القادمة، والذي كان آخر تصريحاته تهديدا لـ«حماس» ومهلة منذرة لها؟
ما يمكن التأكد منه، في النهاية، ورغم كل هذا الإجرام غير المسبوق، أن حكومة الإرهاب الإسرائيلية، وراعيها الأمريكي، سيدركان أن الفلسطينيين باقون، وأن لا حلّ «إباديا» لقضيتهم، وأن «الشرق الأوسط الجديد» لا يقوم من دون حل سياسي لهذه القضية.
ضع في الحسبان ، المشاكل السياسية نوعين لا ثالث لهما: لا حل لها وأخرى تحل نفسها بنفسها
السيدة هيلاري كلينتون أسقطت الشرعية عن النظام السوري واينعت رأسه للقطف ، ثم جاء “جون كيري” وهو منظر كالنخب العربية والإسلامية ، وجهد لإيجاد حل للقضية الفلسطينية يرتب المنطقة حوله ، فوصل لطريق مسدود/ راجع أعلاه ، ولما نظر للخلف وجد روسيا تضم القرم وداعش تسيطر على ثلث العراق وثلثي سوريا وخربانة أينما وليت وجهك ، فزاد الطين بلة باعتبار تدخل إيران وحزب الله في سوريا إيجابي
في تقارير مصورة/ فيديو: آلاف الشاحنات تعبر “نصيب” وميناء العقبة متروس حاويات بانتظار شحنها لسوريا ، والجنود السوريين الذين فروا للعراق يعودون أفواجا
قبلت حماس بما رفضته قبل التصعيد في لبنان ، المهم الأن الانتقال لما بعد الحرب: إسرائيل معزولة واقتصادها منهار وملاحقة بجرائم إبادة، ترمب أكثر تحمسا لانضمام السعودية لاتفاق ابراهيم ، والسعودية تشترط دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتفكيك مستوطنات الضفة
اما التآمر العربي على فلسطين
كتب المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي ان مندوب فلسطين إلى الجامعة العربية تم رفض استقباله وكان حينذاك رئيسها النحاس ، بل تم رفض عضوية فلسطين كدولة في الجامعة العربية ،.كل هذا بناءا على توصيات بريطانيا للجامعة،
مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني ليست وليدة اليوم و لا العقدين الماضين..بل هي مقارعة للاحتلال قامت بها أجيال أفلت كما رعى إجرام إسرائيل رؤساء انريكيون ليسوا بارحم للفلسطينيين من بايدن و اترامب. إن مقاومة يشترك فيها الأطفال و النساء و الرحال جنبا الي جنب يتسابقون للشهادة لن تستطيع اي قوة أرضية القضاء عليها و الدليل واضح إذ ان الغرب كله مجتمعا يصب نار اسلحته منذ ازيد من سنة علي سجن صغير محاصر في عنق زجاجة ولم يتحقق لهذا الغرب العنجهي و المتوحش اي مأرب في رفع الفلسطيين الراية البيضاء.
نعم ان شعبي الذي عانا من ظلم ذوي القربى مند نكبته مازال علي طريقه رغم الصعاب والخذلان انه اثبت بما لا يجعل مجال لشك انه على الصواب في فعله فهو منذ وعد بلفور الي يومنا هذا مازال يقاوم برغم الصعاب الذي يعيشه ويواجه فقدوم هذا او ذك الي البيت الاسود لن يغير شيء من الامر فالجهاد مستمر الي يوم القيامة لا يعطله عدل عادل وأظلم ظالم صدقت يارسول الله صلي الله عليه وسلم فطريقنا طويلا وفي كل يوم يزداد المنا فنحن ماعدنا نحتمل لكن الامل فينا يتحد بعد الفتوحات في دولنا التي كانت تعاني الإجرام اللهم افتح علينا وحقق اهدافنا انك انت السميع البصير
هذا مانتمناه بكل تأكيد، لكن الدول العربية قتدرة على الوقوف بشكل صلب من أجل حل سياسي لقضية فلسطين التي هي أم القضايا في العالم اليوم! السياسة العالمية البائسة لاتبشر بالخير لكن أيصاً السياسة العربية ليست أقل بؤساً فهل تشهد الأيام القادمة بعض التغيير! عموماً لقد علمنا درس سوريا والثورة السورية أن لانفقد الأمل ولن نفقد الأمل إن شاء الله.
ليس هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية فهي قضية تحرر وطني على الشعب العربي و نخبه الوطنية إنحازها بأدواتها المناسبة
معركة فلسطين تمثل حجر الزاوية في معركة التحرر الوطني العربي وهي معركة وجود لا مكان فيها لإثنين فإما الشعب العربي حرا سيدا فوق كامل أرضه من الخليج الى المحيط و تصفية هذا الكيان النازي المجرم بكل توايعه من رجعية عربية و مستعمرين أو الكيان الصهيوني واندثار العرب