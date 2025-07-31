أين ترى دول الخليج نفسها بعد حرب إسرائيل وإيران؟

يبدو أن المواجهة بين إسرائيل وإيران عززت دول الخليج بإضعافها لإيران، التي هي مصدر قلقها الأمني الرئيس. ومع ذلك، من وجهة نظر دول الخليج، لا تزال إيران قادرة على إلحاق ضرر جسيم، بل وربما تسريع برنامجها النووي. لذلك، من غير المرجح أن تُغير دول الخليج سياستها تجاه إيران، وستتمسك بالانفراج. في الوقت نفسه، يُنظر إلى التعزيز النسبي لإسرائيل بقلق. نتيجةً لذلك، تسعى دول الخليج إلى استعادة توازن القوى الإقليمي، بالأساس من خلال اتفاق أمريكي-إيراني ربما يقلل من احتمالية نشوب حرب أخرى. إضافةً إلى ذلك، تعتبر إنهاء الحرب في قطاع غزة شرطًا ضروريًا للمضي قدمًا في التطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية.

لم تكن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل في حزيران 2025، وهي الثالثة بينهما، مفاجأة استراتيجية لدول الخليج. فرغم سعيها لثني الرئيس دونالد ترامب عن دعم ضربة إسرائيلية ضد إيران، إلا أنها في السنوات الأخيرة استعدت لاحتمال نشوب حرب بين الخصمين. كانت هذه الاستعدادات سياسية وعسكرية، وشملت جهودًا لتعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية، لا سيما من خلال التعاون مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على موقف محايد قدر الإمكان. وكان الهدف من هذا التوازن الدقيق هو إبعاد الدول عن خط النار قدر الإمكان، وهو درس مستفاد من الهجوم الإيراني على المملكة العربية السعودية عام 2019، الذي وقع في ظل التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

في الواقع، خلال حرب الأيام الاثني عشر، أعربت جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن قلقها من امتداد العنف إلى أراضيها، وأصدرت إدانات شديدة اللهجة ضد إسرائيل، وأكدت على موقفها المحايد. لم تعكس هذه الإدانات – بما في ذلك من الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم – انحيازًا لطهران، بل رغبة واضحة في الحفاظ على أمنها وإرسال رسالة بعدم التدخل. تقع دول الخليج على حدود إيران، ويهدد استمرار الحرب أو تصعيدها باستفزاز هجمات انتقامية إيرانية ضد البنية التحتية الحيوية، مثل منشآت النفط والموانئ ومحطات تحلية المياه داخل أراضيها.

علاوة على ذلك، اختبرت الحرب استراتيجية الانفراجة التي انتهجتها دول الخليج مع إيران في السنوات الأخيرة. كان من شأن أي امتداد للصراع إلى أراضيها أن يُعرّض للخطر أجنداتها التنموية الاقتصادية المتسارعة (التي تقودها السعودية – “رؤيا 2030”)، والتي تعتمد بشكل كبير على أمنها واستقرارها المستدامين. نتيجةً لذلك، طلبت دول الخليج من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمة إيران مباشرةً من أراضيها لتجنب اعتبارها شريكة في الضربة. كما حثّت واشنطن على عدم توسيع هجماتها لتتجاوز المواقع النووية، ودعت إسرائيل إلى تجنب استهداف منشآت النفط الإيرانية، خشية أن تُتيح مثل هذه الأعمال لإيران ذريعةً لضرب منشآتها النفطية. في الوقت نفسه، طبّقت دول الخليج تدابير أمنية عاجلة: عززت أنظمة الدفاع الجوي، ونسقت عسكريًا بشكل وثيق مع القوات الأمريكية المتمركزة على أراضيها، ورفعت مستويات التأهب المدن. وانطلاقًا من حرصها على أمنها، وفي إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيس في المنطقة، سارعت دول الخليج إلى إطلاق مبادرات دبلوماسية للتوسط بين إيران والولايات المتحدة، بهدف وقف التصعيد. وبينما تولت قطر في نهاية المطاف دور الوسيط الرئيسي لوقف إطلاق النار، بفضل الثقة التي تحظى بها من إدارة ترامب والقيادة الإيرانية، ساهمت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أيضاً في خدمة الطرفين من خلال تبادل الرسائل.

وعلى عكس ما حدث في عام 2019، عندما شنت إيران هجومًا على البنية التحتية النفطية في السعودية، امتنعت طهران هذه المرة عن إشراك دول الخليج أو استهداف مصالحها الاقتصادية بشكل مباشر، على الرغم من أن الإجراءات ضد إيران كانت أشد وطأة بشكل ملحوظ. كما أكد هذا الضبط على استمرار الانفراج بين إيران ودول الخليج وأهميته من وجهة نظر الأخيرة. كان العمل الإيراني الوحيد داخل دول الخليج هو الهجوم على قاعدة القيادة المركزية في قطر قبل ساعات من وقف إطلاق النار، وقد تم تحذير كل من واشنطن والدوحة مسبقًا. ومن الواضح أن قطر اختيرت كهدف نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع إيران. ومن خلال استيعاب الضربة الرمزية، ساعد الوسطاء القطريون في تسهيل التوصل إلى حل سريع للمواجهة مع تجنب رد فعل انتقامي أميركي، وبالتالي تعزيز مكانة الدوحة في واشنطن.

في الوقت نفسه، ذكّرت القدرات العملياتية والتكنولوجية التي أظهرتها إسرائيل في هجومها على إيران بالفجوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بينها وبين دول الخليج. وقد أعربت مصادر دبلوماسية خليجية، إلى جانب كتاب أعمدة في وسائل الإعلام الحكومية في السعودية والإمارات، عن قلقها إزاء قضيتين: تنامي الهيمنة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة على حساب ضعف المحور الإيراني، وما يعتبرونه افتقارًا لضبط النفس من جانب إسرائيل في مختلف ساحات المنطقة. يصور الخطاب الإعلامي في الخليج إسرائيل كقوة مهيمنة صاعدة، ما يُبرز التناقض الحاد بين موقفها العسكري والنهج الأكثر دبلوماسية لدول الخليج. ترى دول الخليج أن تصرفات إسرائيل في المنطقة، مثل مواجهتها مع المتمردين الحوثيين في اليمن، قد تُشكل خطرًا عليها أيضاً. ولخّص محمد بهارون، المدير العام لمركز “بحث”، وهو مركز أبحاث السياسات العامة في دبي، هذا الشعور قائلاً: “أصبحت إسرائيل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وهو دور كانت تتشاركه سابقًا مع إيران”. في ظل هذه الخلفية، رحبت دول الخليج بتعزيز الولايات المتحدة لمكانتها ووجودها العسكري الاستراتيجي في المنطقة. وقد أظهرت الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية كيف يمكن للولايات المتحدة دعم حلفائها دون الحاجة إلى تدخل بري أو شن عمليات عسكرية انطلاقًا من أراضي دول الخليج، وهو نموذج مثالي لدول الخليج التي تأمل أيضاً في الحصول على مساعدة عسكرية أمريكية عند الحاجة. في الوقت نفسه، تُدرك دول الخليج المعارضة المتزايدة في واشنطن، بما في ذلك داخل إدارة ترامب، للتدخل العسكري المستمر في الخارج. ونتيجة لذلك، تُدرك هذه الدول أنها لا تستطيع الاعتماد كليًا على الولايات المتحدة للتدخل نيابةً عنها عند الحاجة.

منذ انتهاء الحرب، دأبت دول الخليج على دراسة نتائجها، ويطرح السؤال: هل ستعيد تقييم مواقفها تجاه إيران وإسرائيل، في ضوء تفوق إسرائيل الواضح على طهران؟ ورغم إعجابها بالقدرات العسكرية الإسرائيلية، لا تزال دول الخليج قلقة من أي تحولات محتملة في السياسة الإيرانية. فهي تراقب عن كثب استقرار النظام في طهران، وتخشى أن تواجه إيران اضطرابات عقب الضربات التي تلقاها. بعد سنوات من بناء علاقات مستقرة وإيجابية مع النظام الإيراني، تشعر دول الخليج بقلق من وصول عناصر أكثر تطرفًا إلى السلطة في إيران، أو من انزلاق الجار الإقليمي إلى حالة من عدم الاستقرار قد تؤثر عليها أيضاً. وقد انعكس هذا القلق في سلسلة مقالات نُشرت في الصحافة السعودية، أعربت عن أملها في أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تغيير جوهري داخل النظام – دون تغيير بنيته – وشجعته على التكيف مع روح العصر، مفضلًا التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الشعارات الثورية. يبدو أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد وضعت دول الخليج أمام مفترق طرق: إما مواصلة تحركاتها الحذرة، والتحوط بين طهران وواشنطن، أو “اختيار أحد الجانبين” وتعميق شراكتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو جازف ذلك بمواجهة مع إيران. وبغض النظر عن ذلك، ونظرًا للديناميكيات المتطورة، فإن دول الخليج مضطرة لإعادة تقييم توجهاتها الإقليمية وشراكاتها ودورها في تشكيل نظام أمني جديد في الشرق الأوسط.

في هذه المرحلة، يُمكن الافتراض أن دول الخليج ستمتنع عن اختيار أحد الجانبين علنًا، وستحافظ على سياستها الحذرة تجاه إيران، ولن تتحالف ضدها علنًا. لم يهدأ خوفها من إيران، ومن وجهة نظرها، فإن مواجهة أخرى بين إسرائيل و/أو الولايات المتحدة وإيران واردة في المستقبل، خاصة إذا سعى النظام الإيراني الضعيف إلى تسريع تطويره النووي. وبالتالي، من غير المرجح أن ترى دول الخليج مبررًا لتغيير سياستها الدقيقة في تحقيق التوازن أو سياسة الانفراج مع إيران التي اتبعتها على مدى السنوات الخمس الماضية. علاوة على ذلك، أعربت أصوات في الخليج عن قلقها إزاء إسرائيل، وخاصةً حكومتها الحالية، التي يبدو أنها تُفضّل استخدام القوة على العمليات الدبلوماسية كوسيلةٍ لضمان أمن إسرائيل، لا سيما بعد أن غيّرت ميزان القوى الإقليمي لصالحها.

مع ذلك، لاقت الضربة الإسرائيلية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية استحسانًا عامًا في الخليج لعدة أسباب:

1- إضعاف إيران. فقد لحقت أضرارٌ جسيمة ببرامج إيران النووية والصاروخية، وكذلك قدرتها على تشغيل شبكةٍ فعّالة من الوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

2- تعزيز الموقف الإقليمي. فقد أبدت الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام القوة العسكرية ضد تهديدٍ إقليمي، والوفاء بالتزاماتها، ومساعدة حليفها، مما عزز مكانتها الإقليمية.

3- ضررٌ محدودٌ لحق بدول الخليج. فباستثناء إطلاق إيران النار الرمزي على قاعدة القيادة المركزية في قطر، لم تتكبد دول الخليج ومصالحها أي أضرارٍ ماديةٍ على أراضيها خلال المواجهة.

يوئيل غوزانسكي، وإيلان زلايتوروي بيلد

نظرة عليا/ معهد بحوث الأمن القومي 31/7/2025