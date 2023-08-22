أين رياض سلامة وما حقيقة نقله الآمن إلى قبرص؟- (صور وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

أين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟ سؤال يسري في لبنان بعد أنباء عن عدم التمكن من إبلاغه مذكرة استدعائه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت في وقت أوردت صحيفة “النهار” خبراً أنه “سرت في الأوساط السياسية شائعات عن سعي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش إلى نقل آمن لحاكم مصرف لبنان إلى قبرص ومنها إلى بلد ثالث، وأن القبول بعودة سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيقية”.

غير أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد “أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً”.

وكانت أخبار رياض سلامة اختفت منذ انتهاء ولايته في حاكمية مصرف لبنان ومغادرته منصبه في ظل حديث عن مخاوف أمنية على حياته لإخفاء أي أسرار قد يكون يمتلكها عن سياسيين وأحزاب في لبنان، وكان لافتاً ما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية حول إرسال سلامة شريحة ذاكرة إلى جهات خارج لبنان تتضمن أسرار عمله في حال حدوث شيء سيئ له.

من جهتها، لم تتسلّم الهيئة الاتهامية في بيروت بعد جواباً على مذكرة جلب سلامة بعد عدم مثوله أمامها في 2 آب/ أغسطس، وأفيد حينها أنه لم يتم العثور عليه في مقر إقامته في المنازل التي يملكها في الرابية وجونية والصفرا.

على صعيد آخر، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض إلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 لمواكبة العمل اللوجستي في المياه الاقليمية الجنوبية.

ميقاتي نفى الشائعات وتوجّه مع بري إلى منصة الحفر جنوباً

واستقل المسؤولون اللبنانيون الثلاثة طوافة تابعة لشركة “توتال” من مطار بيروت لتفقد منصة التنقيب عن الثروة الغازية.

وأدلى الرئيس بري بتصريح مقتضب جاء فيه: “في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال إلى أن كان اتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، متوجهاً إلى الباري عز وجل أن لا تنقضي بضعة شهور إلا ويمنّ على لبنان بدفق من كرمه، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به، والله المستجاب.. وكل أمل”.