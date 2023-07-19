أين وزير خارجية الصين؟ تشين غانغ لم يُشاهد منذ 3 أسابيع وغاب عن محادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين

واشنطن- “القدس العربي”: لم يُشاهد وزير الخارجية الصيني، وهو دبلوماسي شديد الكلام يُنظر إليه على أنه أحد أنصار الرئيس شي جين بينغ، منذ ثلاثة أسابيع، مما أثار تكهنات بشأن اختفائه خلال فترة حرجة للعلاقات بين بكين وواشنطن .

فان دير بوتين: من المستحيل معرفة سبب عدم رؤيته، لأن السرية جزء من النظام السياسي في الصين، وهناك القليل جدًا من المعلومات عندما يتعلق الأمر بالشخصيات العامة

تشين غانغ ( 57 عامًا) ، هو أحد أبرز أصوات الصين في العالم الخارجي، وكان سفيرًا سابقًا للولايات المتحدة قبل ترقيته إلى منصب وزير الخارجية في ديسمبر.

وعلى الرغم من أنه قد خفف من أسلوبه مؤخرًا، إلا أن تشين كان من أوائل الشخصيات، التي تبنت الخطاب القتالي الذي عُرف فيما بعد باسم “دبلوماسية محارب الذئب” في الصين.

ويبدو أن تشين غاب عن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك تلك التي قامت بها هذا الشهر وزيرة الخزانة جانيت يلين ومبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون كيري، مما أثار تساؤلات الصحافة الأمريكية.

وقال فرانس بول فان دير بوتين، الباحث البارز في معهد كلينغينديل، وهو مركز أبحاث هولندي: “من المستحيل معرفة سبب عدم رؤيته، لأن السرية جزء من النظام السياسي في الصين، وهناك القليل جدًا من المعلومات عندما يتعلق الأمر بالشخصيات العامة”، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

وأضاف فان دير بوتين “ما نعرفه هو أن هذه يجب أن تكون لحظة مهمة للغاية بالنسبة إلى تشين غانغ، بالنظر إلى خلفيته ومعرفته بالغرب، عندما تكون هناك كل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى جارية، وهو ليس هناك”.

وبحسب موقع وزارة الخارجية، فإن آخر سجل شوهد على الملأ كان في بكين يوم 25 يونيو، عندما التقى بنظرائه من روسيا وفيتنام وسريلانكا.

وبعد عشرة أيام، في 5 يوليو، ألغت الصين دون تفسير اجتماعًا بين تشين ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي كان من المقرر أن يسافر إلى الصين.

وظل غياب تشين إلى حد كبير دون أن يلاحظه أحد حتى الأسبوع الماضي، عندما كان من المقرر أن يحضر اجتماعًا دبلوماسيًا في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا. وقال المتحدث باسم وزارته، وانغ وين بين، في إفادة صحافية قبل يومين من أن تشين ستغيب عن الحدث “لأسباب صحية”.

هذا الاقتباس، الذي أوردته رويترز، تم حذفه من نص الإحاطة الخاص بالوزارة على الإنترنت.

ولم يتم الرد على المحاولات اللاحقة للسؤال عن مكان وجود تشين في الإيجازات اليومية للوزارة، ثم تم استبعادها بالمثل من السجل المكتوب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ يوم الإثنين، ، وفقا لبث مباشر على قناة يوتيوب لتلفزيون سي تي آي التايواني، “ليس لدي معلومات لأقدمها بشأن هذا السؤال”.

وقال ماو لأحد الصحافيين الغربيين الذي تساءل مرارًا وتكرارًا عن عودة تشين: “لا أعرف عن القضية التي ذكرتها”. وأبلغت أخرى “الأنشطة الدبلوماسية للصين تجري كالمعتاد”.

لقد امتلأ هذا الفراغ من المعلومات بالتكهنات والتنظير من قبل وسائل الإعلام الرئيسية والاجتماعية، وفقاً لتقرير “إن بي سي نيوز”.

وليس من المستغرب أن يكون تشين اسمًا معروفًا داخل الصين وخارجها. وبالإضافة إلى كونه وزير الخارجية، فهو أيضًا عضو مجلس الدولة، وهو مسؤول رفيع المستوى في مجلس الدولة، الهيئة التنفيذية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

حتى ديسمبر/ كانون الأول، كان سفيراً للصين لدى الولايات المتحدة، وعمل سابقًا كمتحدث حاد اللسان باسم وزارة الخارجية. أكسبه ذلك لقب “زان جانج” ، أي “عصابة المحارب” ، وفقًا لإيجاز من مركز التحليل والاستراتيجية الصيني، وهو مؤسسة فكرية مقرها نيودلهي.

وقال فان دير بوتين، الخبير في الشؤون الصينية المقيم في هولندا ، “لقد كان صريحًا في قول أشياء شديدة القومية للغاية ، تدافع عن مصالح الصين وتنتقد النهج الغربي”. “لكنه دبلوماسي جاد وهناك أبعاد لأدائه أكثر من مجرد كونه محارب ذئب.”

وشهدت فترة ولايته القصيرة نسبيًا كوزير للخارجية تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مستويات متدنية جديدة ثم تعافت جزئيًا: أولاً خلال الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين أراضيها، ثم عندما أسقطت الولايات المتحدة في فبراير ما قالت إنه منطاد تجسس صيني يطير فوق البر الرئيسي الأمريكي.

وفي الأشهر الأخيرة ، كان هناك شيء من الذوبان في صقيع العلاقات، مع زيارات رفيعة المستوى من قبل يلين وكيري، وفي يونيو من قبل وزير الخارجية أنطوني بلينكين، الذي التقى مع تشين ودعاه لزيارة الولايات المتحدة، وفقًا لملخص وزارة الخارجية في ذلك الوقت.

مثل هذه الاختفاءات غير المبررة لشخصيات بارزة ليست شائعة في الصين، التي لديها شرطة ونظام عدالة مبهم ويقيد بشدة حرية التعبير وغيرها من الحقوق، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان الدولية ولكن في عام 2018، اختفى منغ هونغوي، نائب وزير الأمن العام الصيني والرئيس الحالي للإنتربول.