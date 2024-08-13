الأردن… وضرورة المشاركة بالانتخابات

التشكيك بخيار إجراء الانتخابات النيابية مرحليا في الأردن غير مفيد إطلاقا حتى وإن كانت تلك الانتخابات الوشيكة دون مستوى الطموح أو لا تملأ بعد الفراغات الناتجة عن أسئلة المواطنين العالقة.
خياران لا ثالث لهما أمام الجمهور في التعاطي والاشتباك.
الخيار الأول هو الاسترسال في ممارسة الاتكاء على كنبة السلبية والعدمية والإصرار بلا تجربة مباشرة على التشكيك بنتائج الانتخابات قبل أن تنتهي.
وبالتالي التسلية بسمعة تلك الانتخابات قبل الخوض في تفاصيلها وانتحال صفة السلبية مجددا بمعنى تشويه كل شيء مسبقا والحديث عن عزوف شعبي عارم وعدم اهتمام ولا مبالاة ومرشحين بلا ثقل اجتماعي.
هذا يبقى خيارا طبعا لكن تستفيد منه فقط هيئة تشخيص مصلحة الدولة والناس التي تمثل التيارات المحافظة أو تلك الهيئة التي تتقمص دوما فكر الوصاية على الأردنيين فتدعي أن الانتخابات لا تناسبهم فيما قوى الأمر الواقع كما يسميها كثيرون هي التي تنتعش عندما يعزف المواطن عن الانتخابات.
التشكيك المسبق غير مقبول ليس لأن الانتخابات المستجدة هي الأولى بعد مسار تحديث المنظومة السياسية وليس لأنها ستكون انتخابات مثالية بل لأنها محطة بكل حال تختبر المشاركة والفعالية والإيجابية حتى ولو مع نسبة ضئيلة من التغيير المأمول فبعض الشيء أفضل من عدمه.
الخيار الثاني منح عملية التنظير الرسمي للانتخابات فرصة لالتقاط الإيجابية هنا أو هناك بمعنى التوقف عن العدمية والإحباط وإظهار قدر من التفاهم وبدلا من الجلوس في منطقة التردد والتشكيك الرد على كل النظريات والسيناريوهات المحبطة بالذهاب إلى صندوق الاقتراع.
الغاضبون، المهمشون أو الذين يزعمون الإقصاء بإمكانهم التحرك إيجابيا للاختيار من أفضل الموجودين من المرشحين وبناء الأمل ولو من قطعة صغيرة حتى تصبح مسارات التحديث منهجية وبرامجية وفيها تجربة أولى متعثرة ثم ثانية أقل تعثرا وثالثة بنسبة أفضل من الفعالية.
الغاضب والمحتقن والرافض والمعارض عليه أن يقول اليوم للسلطة ما يريده بدعم خيارات المرشحين الأفضل.
أنصار الحق الفلسطيني وأعداء الكيان الإسرائيلي وهم الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني يستطيعون التعبير عن مواقفهم الشريفة بالتوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع والتصويت
من الخطأ القول والاعتقاد بأن أكثر من 1000 مرشح حتى الآن جميعهم سيئون أو «لا يصلحون» ومهندَسون… هذا التعميم الأفقي عدمي بامتياز ولا يعكس الوقائع، ومع أن المشرعين المخضرمين والقدامى الذين اختبرهم الشعب سابقا انسحب جزء كبير منهم من المواجهة الانتخابية إلا أن استصلاح بعض المرشحين من أصحاب القيم والمواقف عملية منطقية تشبه الاستصلاح في الأراضي الزراعية.
ثمة مرشحون في الأحزاب وخارجها يمثلون قامات وطنية الرهان عليها وعلى منحها فرصة التمثيل أفضل من حيث الفرصة من كل الاحتمالات السلبية المعاكسة التي ستنتهي بخدمة الإطار الرجعي حتى عند المرجعيات، كما ستنتهي بتنشيط قوى الأمر الواقع الكلاسيكية التي تزعم دوما بأن الديمقراطية والانتخاب الحر لا يناسبان الشعب الأردني.
على الشعب واجب إثبات عكس تلك النظرية البائسة ونضم صوتنا إلى الصارخين لاستغلال الفرصة واستثمار فيما يمكن من مساحات في انتخابات 10 أيلول المقبل والتي نأمل علنا أن لا تعبث بها الأصابع تدخلا أو توجيها، خصوصا بعد الاقتراع والفرز.
نضم صوتنا للداعين إلى منح مسار تحديث المنظومة السياسية فرصة بعيدا عن التردد والتشكيك.
المعلمون مثلا وهم أصحاب مظلومية وحق بعد قمع قطاع عريض ومحترم من نقابتهم والرد على من ظلمهم يكون بالذهاب الى الصناديق وبكثافة لاختيار ممثلين لهم من زملائهم ورفعهم إلى مقاعد مجلس النواب المقبل.
الحراكيون المحتقنون والغاضبون لديهم فرصة مماثلة للاستثمار في الأصوات البرلمانية أو المرشحة الحرة بدلا من الصياح في الشوارع وعلى الدواوين وانتظار الحاكم الإداري بدون سبب واضح لا بل نشطاء الحراك الشعبي الغاضبون تحديدا يمكنهم مقايضة مرشحين يتأملون فيهم الخير وعقد صفقة معهم قبل الاقتراع.
أنصار الحق الفلسطيني وأعداء الكيان الإسرائيلي وهم الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني يستطيعون التعبير عن مواقفهم الشريفة بالتوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع والتصويت حتى لطوفان الأقصى ولأهل غزة عبر اختيار مرشحين يتأملون فيهم تصويب المسيرة وتعديل الصورة.
من العبث القول بأن ذلك غير مؤثر كما أنه من العبث القول بأن هؤلاء المرشحين غير موجودين فتلك مزايدة مرفوضة على مئات المرشحين الذين قرروا خوض غمار العمل العام.
كل من لا يشعر بالعدالة والإنصاف أو يتحفظ على أداء الحكومة أو يحتفظ بتصور سلبي عن تزوير الانتخابات والعبث فيها لديه فرصة مؤكدة اليوم للمشاركة والتأثير والتفويض والضغط على القوائم الحزبية بعد منحها الأصوات والأفضلية ثم مراقبتها ومساءلتها في الأداء لا بل معاقبتها انتخابيا في الانتخابات التي تلي المقبلة إذا لم تفلح.
نعرف بأن النواقص لا يستهان بها وأن سمعة مصداقية العملية الانتخابية فيها ضرر.
نعرف بأن مسار التحديث يعتبره البعض حمال أوجه، وأن غالبية الأحزاب الجديدة غير جاهزة بعد.
لكن إشعال شمعة أفضل من الاسترخاء في الظلام… لا تغضب… «انتخب».
إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»
قال أبو العلاء المعري( متوغى من أكثر من 1000 عام ) حتى لا يبحث عنه أحد!:
عبث غير نافع واجتهاد لايؤدي إلى غناء اجتهاد
كلام منطقي وواقعي ما دامت معارضة الأردن معارضة تقليدية (تحت سقف العرش الهاشمي) يفهم أن هدفها تحسين شروط الواقع الأردني وذلك لا يكون إلا بالمشاركة.. عدم المشاركة لن يمنع الآخرين كل الآخرين من المضي في برامجهم الخاصة التي لا تراها المعارضة في صالح الأردن والأردنيين ومن ضمنها فلسطين القضية الأكبر عند غالبية الأردنيين
لأن من وجهة نظري طريقة أو سبب اختيار (محمد يونس) لقيادة بنغلاديش في عام 2024،
تمثل صحوة الضمير الإنساني، مع إشكالية عقلية التّحايل أو الفهلوة أو التّخويت أو القفّاصة أو اللواتة، لا تختلف عن إضافة الشهادة الثالثة من أجل الكرسي إلى (آل البيت) أو الرابعة من أجل التمويل إلى (شعب الرّب المُختار) أو ممثلي العالة على حساب الإنسان (ة) والأسرة والشركة المنتجة، في أي دولة إلى (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، بالذات،
وهو سبب كتابة (د سعيد يقطين) ما كتبه تحت عنوان (برج بابل الرقمي) https://www.alquds.co.uk/?p=3384718
وأضيف يجب التأكيد على أن، لن يمكن لأحد، أن يُحيط بأي صورة، من جميع الأبعاد، على أرض الواقع، هذا أولاً،
ثانياً أُسس سبب خلق الضبابيّة اللغويّة في أي هيكل أو أي معنى، بمثال عملي عن معنى حكمة (إيّاك أعني وأسمعي يا جارة) أو حكمة (في فمي ماء)، في أي مُنتَج لغوي/إعلامي/إعلاني/تسويقي، لو تم تعميم فهمه خارج سياقه،
لأن من حق المصرية في سياق فشل إدارة وحوكمة الدولة في (مصر) تحت زعامة (عبدالفتاح السيسي)،
كمثال عن فشل نظام الأمم المتحدة بشكل عام في 2024، مع (فلسطين) بالذات، أن تنشر ما نشرته تحت عنوان (دوستويفسكي: التاريخ لا يحتفي إلا بالخاسرين) https://www.alquds.co.uk/?p=3383865
لكن من وجهة نظري، الفضفضة شيء، والتشخيص شيء آخر، من أجل إيجاد (الحلول)، إلى مشاكل النظام أو الدولة، في عصر AI، أو إدارة وحوكمة بواسطة الآلة،
التي هي شيء مختلف تماماً، فهدف لغة الآلة شيء، وهدف لغة الإنسان شيء آخر، عدم التمييز بينهما، هي أساس مشكلة نظام الأمم المتحدة ما بعد عام 1945 تاريخ بداية تسويق بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) خارج حدود الدولة، في أمريكا،
فأصبح إلى الترجمة بين اللغات، أهمية تتجاوز حدود اللغة/اللهجة المحلية (التوطين Localisation)، لتكبير حجم التسويق من خلال الترجمة Translation، بين اللغات،
ولتوضيح معنى الضبابيّة اللغويّة في معنى أو هدف التوطين يختلف عن هدف معنى الترجمة، بمثال عملي،
لقد وردت العبارة التالية (يكفي أن اللغة الفارسية أصبحت واحدة من أهم اللغات التي يتحدث بها سوق الحميدية، كان ذلك حتى قبيل الهيمنة الصريحة، بالتجاور مع لغات أخرى تَعَلَّمَها «الحَوّيصة» لزوم جذب الزبائن.)، تحت عنوان (ما يتعلمه الممثل السوري في طهران!) https://www.alquds.co.uk/?p=3384408
لأن السؤال، على ضوء ما ورد أعلاه، هل تعلّم الترجمة بين اللغات، من أجل رفع أي سوء، من الفهم، حتى لا يحصل أي غش أو فساد، لإتمام أي عقد، في تنفيذ صفقة تجارية/عاطفية/أسرية، (خطأ)، بالنسبة لأهل (الثقافة) في بيروقراطية موظفي أو خريجي مناهج تعليم (الدولة)، أم ماذا؟!🤭🤣🫣
بمعنى آخر، السؤال إذن، هل صناعة (اللغة)، في سجلات تدوين أي دولة، من أجل البيان والتوضيح أم من أجل الترميز والتشفير أو التعمية؟!
تعليقاً على زاوية رؤية أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية (د توفيق قريرة) والتي جمعها تحت عنوان (صناعة المعنى والنشاط الذهني) https://www.alquds.co.uk/?p=3383854
لأن على أرض الواقع، الفوضى شيء، والتنظيم شيء آخر،
ولا يمكن خلق من أي فوضى أي تنظيم أو تعريف لأي حق أو حقوق، إن كان للدولة أو الأسرة أو الشركة أو الإنسان (ة)، ومن يقول غير ذلك لا يفهم معنى الإدارة والحوكمة أو المنافسة في أي سوق حر، لتسويق أي شيء، بلا شفاعة أو محسوبية أو واسطة (بمعنى آخر رشوة المال السياسي) بشكل عام.
بمعنى آخر، لا يحق تعيين أي (جاهل) بمعنى الإدارة والحوكمة في زمن AI، في أي وظيفة لترتيب أو تنسيق أي خدمة/مهنة/وظيفة حتى تستطيع أي دولة المنافسة (عن بُعد OnLine) في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) من خلال الآلة الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) والأسرة والشركة المُنتِجة، للمنتجات اللّغويّة (الإنسانيّة، وليس بواسطة (الآلة (AI))😉🤨
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اخي العزيز
لا توجد انتخابات في الاردن
كلها تعينات لموظفين في مجلس النواب