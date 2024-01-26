أيوديا: الملحمة حين تُنتزع من كل سياق

«هذه أرضنا وهذا إلهنا رام، وهؤلاء الناس يقفون حجر عثرة دون إقامة معبد له في مسقط رأسه! فهل بتنا كهندوس مواطني درجة ثانية في بلدنا نحن، فيما هؤلاء الأغراب يتحكمون فينا؟ كل واحد منهم يتزوج من أربع نساء، وهم يستمرون في التكاثر على هذا المنوال، ويزيدون من عديد جيوشهم. بسببهم حصل الانفصال [يقصد الانفصال بين هند وباكستان عام 1947]، لكن على الأقل تخلصنا بذلك من نصفهم. غير أنه بقي منهم الكثيرون، وهم يجثمون على صدورنا ويؤرقون حياتنا». بهذه الكلمات يصف بهانوار ميغوانشي ما كان ينتابه وأصحابه، مطلع التسعينيات من القرن الماضي، يوم باشرت «منظمة المتطوعين القومية» (راشترا سوايامسفاك سانغ) التعبئة والتأجيج المفضيين إلى توجه عشرات الآلاف من الهندوس إلى مدينة أيوديا في ولاية أوتر براديش في السادس من ديسمبر 1992 لهدم مسجد بابري، المشيّد في أيام السلطان ظهير الدين بابر، مقيم السلالة المغولية في الهند بعد نزوحه من فرغانه في آسيا الوسطى.

تكثّف كلمات مغوانشي «رهاب الإسلام» بامتياز. فحتى في الهند، وليس فقط في المجتمعات الغربية الشمالية الما بعد صناعية، يقترن هذا الرهاب بالهلع الديموغرافي. كما يظهر كيف أن الخطاب التحريضي للأكثرية الإثنو- دينية الهندوسية على الأقلية الإسلامية في الهند (وهي اليوم «أقلية» من مئتي مليون نسمة!) يدغم في الوقت عينه بين الفوقية والصلف وبين ادعاء المظلومية، ليس في الماضي فحسب (أيام الحكم السلطاني الإسلامي لمعظم أقاليم شبه القارة الجنوب آسيوية) بل في الحاضر أيضاً. واستدلال اليمين القومي الديني الهندوسي أن هذه المظلومية مستمرّة طالما لم يجر تكريس هندوسية الدولة والأمة في الهند ولم يتم الضرب عرض الحائط بمبدأ حيادية الدولة الإيجابية تجاه كل الديانات والفرق التي يتوزع عليها مواطنوها.

لأجل ذلك، تظهر كلمات ميغوانشي كيف أن هدم مسجد بابري عام 1992 مثّل لدى جماعة «الهندوتفا» (القائمة على فكرة أن الهند للهندوس) ما يشبه «حرب التحرير» خاصتهم. يتبدى أيضاً في الكتاب الذي نشره ميغوانشي قبل بضعة أعوام (2019) كيف أن الهندوس من أبناء الطبقات الوراثية الدينية الدنيا في الترتيب الهرمي الهندوسي كانوا الأكثر حماسة للمشاركة في هدم مسجد بابري، والمساهمة من ثم في إفساح السبيل لتشييد معبد للإله رام في مسقط رأسه، كونهم بذلك ينالون بمعمودية التحرير هذه الاعتراف الرمزي بأنهم، وسواء كانوا من الطبقة الدنيا في نظام الكاست، من السودره، أو من الطبقة ما دون الدنيا، من الداليت، فقد نالوا استحقاق الانتماء إلى البوتقة الهندوسية التي سوف تتحول إلى أقل تمييزية وامتهانية لهم إن هي تحولت من مجرد رابطة دينية إلى رابطة مزدوجة، دينية وقومية بتمامها.

الهندوس من أبناء الطبقات الوراثية الدينية الدنيا في الترتيب الهرمي الهندوسي كانوا الأكثر حماسة للمشاركة في هدم مسجد بابري، والمساهمة من ثم في إفساح السبيل لتشييد معبد للإله رام في مسقط رأسه

اختار ميغوانشي لكتابه عنوان «لم يكن بمستطاعي أن أكون هندوسياً. قصة رجل من المنبوذين (الداليت) في منظمة المتطوعين القومية». فحوى قصته، أنه سيكتشف تباعاً وبشكل سريع، كم كان مخادعاً هذا الوعد له وأمثاله بالاندماج في الكل الهندوسي، رغم تحدّرهم من طبقات دنيا حسب التصنيف البراهماني، وكيف أن التمييز لصالح أبناء الطبقات الثلاث الأولى (الدفيجا، أي «المولودين مرتين» وفي طليعتهم البراهمة) لا يحافظ عليه فقط في أروقة المنظمة، وحزب بهاراتيا جاناتا الذي هو وجهها السياسي (والحاكم منذ عشر سنوات، بقيادة نارندره مودي) بل أن هذا التمييز يأخذ أبعاداً ما كانت منظورة من قبل، إذ يعد أبناء الطبقة الرابعة (السودره) والمنبوذين (الداليت) بسراب «الاعتراف» بهم كجزء من البوتقة الهندوسية إن هم تمثّلوا بالنموذج الذي يراد لهم التطوع في سبيله. بالتالي، تقوم منظمة المتطوعين القومية، والحزب – الواجهة لها، بإعادة صياغة هرمية نظام الكاست في المجتمع الهندوسي، إنما هذه المرة في صيغة من الطاعة الميليشياوية والحزبية.

رام أو راما هو الشخصية الرئيسية في ملحمة الرامايانا الشعرية، ومدينته أيوديا، حيث نموذج الحكم الفاضل، إنما في إطار احترام نظام الهرمية الطبقية الصارم، هي مدينة صيغت بلغة الشعر الملحمي هذا. العلاقة بين مدينة أيوديا في الخيال الشعري وبين مدينة أيوديا الواقعة في ولاية أوتر براديش هي غيض من فيض العلاقة، القائمة على المسافة، الكبيرة حكماً، بين التاريخ وبين الملحمة. مع هذا، فقد غلب على الهند اليوم الخطاب القائل بأن أيوديا هي مسقط رأس الإله راما، في الوقت نفسه الذي يشدد فيه الخطاب نفسه على أن راما هو فوق التاريخ، وأن أوانه ليس من زماننا التاريخي هذا، أي أن ما يفصلنا عنه لا يقدّر بالسنين، بل هو من أوان آخر بكل ما للكلمة من معنى، إنما، وهنا المفارقة، على الأرض نفسها!

الا أن أسلوب العقل الديني المؤدلج في تركيب السردية على هذا النحو آل هندياً إلى المصادقة عليه من المحكمة العليا في البلاد، عام 2019. فالمحكمة أجازت إقامة «رام ماندير» أو معبد راما، في المكان الذي هدّم فيه مطلع التسعينيات مسجد بابري! وقد احتج قرار المحكمة بالنقوش الأثرية التي اكتشفت في المكان، من بعد هدم المسجد، والتي هي، على الأرجح، لمعبد للديانة الجاينية وليس للديانة الهندوسية، كان قائماً في هذه الناحية، بل أن البعض في الأقلية الجاينية طالب بدوره بأن يمنح قطعة الأرض نفسها بناء على هذه المعطيات. كل هذا، والفاصل بين مسجد بابري وبين زمننا هذا هو خمسمائة عام تصبح كاملة حين يستكمل نهائياً عام 2027 بناء المعبد الهندوسي هذا، الذي افتتحه رئيس الوزراء الهندوسي نارندره مودي قبل بضعة أيام.

بخلاف الأبدال، أو الآفاتارات الآخرين للإله الأعلى فيشنو، لا يظهر أن عبادة راما قد انتشرت في الهند بالعصر القديم. شعبية راما في القصص الملحمية لم تستتبع مباشرة بعبادة ملتزمة أو منذورة (باكتي) له. بل يظهر أن التعبد له لم ينتشر قبل القرن الحادي عشر الميلادي. بعض الباحثين أرجع ذلك إلى الحاجة لنموذج مقاتل للإله، يجري استنهاضه في وجه الهجمة الإسلامية. ثمة ميل لتلطيف هذا التفسير في «الرامولوجيا» (الأبحاث حول الإله راما) اليوم، وربط شيوع عبادة راما بالحاجة المزدوجة إلى نموذج إلهي للملوك، وإلى نموذج يعبر في الوقت نفسه عن وحدة جميع الهندوس والحاجة إلى انضباطهم ضمن النظام الهرمي الصارم للطبقات الوراثية. فالبراهمة بالتحديد اهتموا بقصة قطع راما لرأس الناسك سامبوكا كونه بالغ في التقشف والزهد وقام بممارسات ليست له، وهو من السودرة، الطبقة الدنيا في «الرباعي» القيام بها، لأنها مناط للبراهمة دون سواهم. لاحقاً، ظهر الاختلاف في كيفية تأول نموذج راما بين الشاعرين الهندوسيين «كبير» و«تولسي داس». فقد رفض كبير كل من تجسد راما في الملوك والسلالات، وربطه بنظام الطبقات. بل أن كبير اعتبر الآلهة المختلفة مجرد أسماء لا أكثر لآله واحد.

في مقابل الشاعر «كبير» المنتمي إلى طبقة النساجين الشعبية، والذي نشأ بين المسلمين، واقتبس من تصوفهم، انبرى تولسيداس يدافع عن فكرة تجسدية لراما، مرتبطة بنظام الطبقات الأربعة، حتى لو أن هذا الشاعر الكبير، المشتهر بملحمته «بحر حكايات راما» والمنتمي إلى البراهمة، كان معزولاً ومستبعداً من طبقته، شريداً. قال تولسيداس ما معناه أنه قد يتسول أمام مسجد للتصدق عليه بالطعام لكن محال أن يخلط عقيدته بعقيدة المسلمين كما فعل سلفه الشاعر «كبير». لكن حال الهند اليوم، في زمن نارندره مودي، لم تبتعد فقط عن نموذج كبير، بل هي كذلك، بعيدة عن صدق تولسي. الأخطر، وفي البال الأقصى، أن ما حصل في أيوديا، يهدد عالمنا.

كاتب من لبنان