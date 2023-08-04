أي أسرار وحكايات من الماضي سيكشفها المسلسل الدرامي «عرّابة بيروت»؟

بيروت – «القدس العربي»: بعد إرجائه منذ عام 2021 بسبب جائحة «كورونا» والحركات الاحتجاجية، التي شهدها لبنان في حينه، عاودت شركة «إيغل فيلمز» لصاحبها المنتج جمال سنان تصوير أضخم أعمالها الدرامية، وهو مسلسل بعنوان «عرابة بيروت»، الذي سيتم عرضه عبر منصة «شاهد» التي نشرت على «إنستغرام» صورة عن انطلاق تصوير العمل وأرفقته بالتعليق الآتي: «كاميرا «عرابة بيروت» انطلقت. والرحلة صـــوب قضايا هزّت ست الدنيا بالستينيات واصلة على «شاهد».

ووضعت شركة «إيغل فيلمز» كل إمكاناتها لهذا العمل، وهو دراما اجتماعية حقيقية تقدم قضايا هزّت العاصمة بيروت في منتصف الخمسينيات. وتروي قصص عالم الجمال والمال والسلطة والنفوذ والفوضى والصراعات التي لا تنتهي وحكايات ســــــاحرة ومشوّقة لأبطال عاشوا أفراحهم وأقسى اللحظات في تلك المرحلة، فقامت ببناء ديكورات ضخمة وتجهيز ملابس تناسب الحقبة الماضية، مع مؤثرات ومتعة بصرية في اســــتعراضات عالمية المستوى.

ويضم العمل مجموعة من ألمع نجوم الدراما من لبنان والوطن العربي، وينتمي إلى فئة البطولة الجماعية، ولا ترتبط قصته ببطل واحد. ويضم الممثلين: نور الغندور ونادين الراسي وعمار شلق ومهيار خضور وبديع أبو شقرا ورودني حداد، بالاشتراك مع دوجا حجازي، كارول عبود، والقديرة رندا كعدي وغــــــــابريال يمين وإيلي متري وريان حركة ودوري السمراني ووليد العلايلي، وسواهم من الوجوه المعروفة. وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة مـــــــازن طه ونور شيشكلي، الــتي أعلنت عبر حسابها مع انـــــطلاق عملية التصوير قائلة: «عرابة بيروت» تفتح صندوق أسرارها وتحكي حكايتها وتفضح الكثـــــــــير».

وأضافت «لم يكن مجرد ورق كتبته، هذا العمل كان حربًا، معركة، كان حياة وأنا كنت استحقها».

المسلسل قصير ويتألف من 10 حلقات، وبعد إعلان «إيغل فيلمز» عن اختيارها النـــــــجمة ناديـــــــن الراسي في بــــــطولة المـــــــسلسل كثرت التساؤلات عن حقيقة اختيارها كبديلة للمـــــمثلة ماغي بوغصن، ليتضح بعدها أن اسم مـــــــاغي لم يكن مطروحاً من الأساس.