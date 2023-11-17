“أي.بي.إم” تعلق إعلاناتها بمنصة “إكس” بعد وضعها بجوار منشورات “معادية للسامية”

كاليفورنيا: علقت شركة “آي بي إم” الأمريكية العملاقة للكمبيوتر إعلاناتها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، بعد أن ثبت أن إعلانات الشركة موضوعة بجوار محتوى معاد للسامية

وجاء في بيان صادر عن الشركة : “أن شركة /آي بي إم/ لا تتسامح مطلقا مع خطاب الكراهية والتمييز، وقد قمنا على الفور بتعليق جميع الإعلانات على /إكس/ في الوقت الذي نحقق فيه في هذا الوضع غير المقبول تماما”.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قالت مجموعة لمراقبة وسائل الإعلام تسمى/ميديا ماترز فور أمريكا/ أو /وسائل الإعلام مهمة لأمريكا/ إنها وجدت إعلانات لشركات بما في ذلك “أي.بي.إم” و”آبل” و”برافو” و”أوراكل” إلى “جانب المنشورات التي تروج لهتلر وحزبه النازي” على منصة “إكس”.

(د ب أ)