أي رسالة حب توجهها النجمة الفلسطينية التشيلية إليانا في أغنيتها الجديدة؟

بيروت – «القدس العربي»: طرحت النجمة الفلسطينية التشيلية إليانا أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان «ماما إيه» التي توجّه من خلالها رسالة حب إلى الرجل الذي تحب، معتبرة «أن الحب النقي والصادق هو العامل الأساسي والأهم وسط العالم المادي الذي نعيش فيه اليوم».

وتم تصوير كليب الأغنية في لوس أنجليس تحت إدارة المخرج إيريس كيم، وأشرفت إليانا وشقيقها فراس على أدق التفاصيل الخاصة بالعمل لتترجم المشهدية الفكرة الأساسية للعمل الذي شاركت فيه أيضاً مُغنية الراب المصرية سارة المسيري المعروفة بـ» فلوكا» من خلال إطلالة عفوية.

وفي تعليق على الأغنية، قالت إليانا: «ماما إيه»، هي نقطة تحوّل في مسيرتي الفنية، خاصة أنني أؤمن أن الفنان يتمتع بمقدرة كبيرة في التأثير على الثقافة والمُجتمع من خلال الموسيقى».

والأغنية من كتابة إليانا والنجم العالمي مساري وفراس وعبير مرجية ومارتين سينولت، وتولى روب كنوكس التوزيع الموسيقي. وتتطرّق إلى الصراع الكبير الذي يعيشه الفنان الحقيقي، الذي يحمل رسالة فنية هادفة، إلا أنه يضطر للاستثمار بصورته وأزيائه لإيصال صوته، وليتمكّن من أن يكون مؤثّراً لدى جمهوره.

وإليانا فنانة فلسطينية تشيلية وُلدت في عائلة فنية، لطالما كانت الموسيقى والغناء شغفها منذ الطفولة، وهي ترعرعت في الناصرة، فلسطين، وانتقلت مع عائلتها في سن الخامسة عشرة إلى لوس أنجليس، حيث لفتت انتباه المُنتج الموسيقي والمغني نصري، الذي يعمل مع فنانين معروفين، والذي عرّفها بدوره على النجم العالمي مساري وعلى المُنتج الموسيقي العالمي ومُدير أعمالها الحالي وسيم صليبي، مدير عام شركة «يونيفرسال أرابيك ميوزيك»، حيث انضمت إلى الشركة أواخر عام 2021 وأصدرت أول أغنية مُنفردة مع الشركة، بعنوان «غريب عليّ» عام 2022.

وكانت شاركت في شهر نيسان/إبريل الفائت إلى جانب عدد كبير من النجوم والفرق الموسيقية في المهرجان الغنائي الشهير «كوتشيلا».