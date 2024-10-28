أي رهانات لزيارة الدولة الأولى لإيمانويل ماكرون إلى المغرب؟

باريس- “القدس العربي”:
بهدف تجديد العلاقات بين البلدين بعد أزمة كبيرة استمرت ثلاث سنوات، يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء، بزيارة دولة إلى المغرب، على رأس وفد رفيع يضم تسعة وزراء والعديد من رؤساء ومديري كبريات الشركات الفرنسية.
منذ وصوله إلى السلطة، سبق لماكرون أن زار المغرب مرتين: زيارة عمل عام 2017، قبل أن يعود عام 2018 ليفتتح مع العاهل المغربي محمد السادس خط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء. لكن زيارة اليوم هي أول زيارة دولة له، وهي أيضا أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي إلى المغرب منذ عام 2013 (فرانسوا هولاند).
من حيث التوقيت والسياق، تأتي هذه الزيارة في أعقاب الدعوة التي وجهها العاهل المغربي محمد السادس نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى الرئيس الفرنسي، بعد اعتبار الأخير في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي أن مستقبل منطقة الصحراء الغربية “ضمن إطار السيادة المغربية”، مستجيباً بذلك لضغوط الرباط على باريس، بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على هذه المنطقة، وكذلك دعم إسبانيا للمقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء.
خطوة الرئيس الفرنسي، فتحت الطريق أمام تحسن العلاقات مع الرباط بعد أزمة عميقة استمرّت ثلاثة أعوام، بسبب جملة من القضايا التي قوضت العلاقة بين العاهل المغربي والرئيس الفرنسي، لا سيما في عام 2021، وشكوك ماكرون بشأن تورط أجهزة الأمن المغربية في التنصت على هاتفه في قضية بيغاسوس، وأيضا قرار باريس تقليص التأشيرات الممنوحة للمغرب للضغط على الرباط كي تقبل بعودة رعاياها المطرودين من فرنسا، أو سياسة التقارب مع الجزائر التي انتهجها الرئيس الفرنسي في السنوات الأخيرة، ناهيك عن انزعاج الرباط من موقف باريس حيال قضية الصحراء الغربية.
سيستقبل محمد السادس شخصيا ضيفه بالمطار على صوت 21 طلقة مدفع، قبل أن يعقدا اجتماعا مباشرا في القصر الملكي بالرباط، يليه توقيع اتفاقيات بشأن الطاقة والمياه والتعليم وحتى الأمن الداخلي. كما سيُقيم العاهل المغربي يوم الثلاثاء مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الفرنسي وزوجته. وفي اليوم نفسه، سيلقي ماكرون خطابا أمام البرلمان وسيحضر توقيع العقود خلال منتدى لريادة الأعمال. للتذكير، تعتبر فرنسا المستثمر الأجنبي الرائد في المغرب مع نحو ألف شركة.
قصر الإليزيه قال إن هذه الزيارة الرسمية يجب أن “تمثل الطموح الجديد للسنوات الثلاثين المقبلة من العلاقات الفرنسية المغربية”. ومن يقول الطموح يقول العقود الاقتصادية، حيث يسعى رؤساء ومديرو الشركات المغربية والفرنسية إلى إرساء أسس شراكة طموحة في عدة مجالات، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران، في وقت يرغب المغرب بإنشاء قطاع صناعي للسكك الحديدية قادر على تلبية احتياجاته، وأبعد من ذلك احتياجات القارة الأفريقية، بينما يريد الفرنسيون الدخول في منافسة مباشرة مع الصينيين والإسبان في مجال الشراكة مع المغرب.
وفقا لمصادر متطابقة لوكالة فرانس برس، يمكن لشركة إيرباص هليكوبتر بيع ما بين 12 إلى 18 مروحية كراكال للقوات المسلحة المغربية بمناسبة هذه الزيارة. كما تعد المشاريع المتعلقة بتنظيم المغرب لمونديال كرة القدم عام 2030، محط اهتمام كبير من الشركات الفرنسية. كما يرغب البلدان أيضا في التعاون بالمجال الرقمي، بما في ذلك إنتاج ألعاب الفيديو.
وإذا كانت الاتفاقيات الاقتصادية تفرض نفسها على زيارة الدولة هذه للرئيس الفرنسي إلى المغرب، فإن موضوع الهجرة الذي يعد الأكثر إزعاجاً يبقى حاضراً في أجندتها. ويرافق ماكرون في هذه الرحلة وزيرُ الداخلية الفرنسي الجديد برونو روتايو، وهو من الصقور في مجال الهجرة، ويرغب على وجه الخصوص في جعل سياسة التأشيرة مشروطة بإصدار التصاريح القنصلية التي تسمح لفرنسا بإعادة الأجانب غير المرغوب فيهم على أراضيها إلى بلدهم الأصلي.
ففي بداية تشرين الأول/ أكتوبر، تحدث الوزير الفرنسي عن المغرب كمثال، مشيرا إلى أنه في عام 2023، تم منح 238 ألف تأشيرة لمواطنين مغاربة مقابل 1680 فقط إعادة قسرية إلى وطنهم. وقال للدول المعنية: “إذا لم تصدروا لنا المزيد من التصاريح القنصلية لطرد مواطنيكم الجانحين، فسنصدر من جانبنا تأشيرات أقل لجميع مواطنيكم”.
وهي إستراتيجية استخدمها بالفعل سلفه جيرالد دارمانان في خريف عام 2021، حيث قرر خفض التأشيرات للمغاربة والجزائريين والتونسيين إلى النصف، في قرار تسبب بتسميم العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب العربي. وندد المغرب بإجراء “غير مبرر”. واعتبرتها المنظمات غير الحكومية “مهينة”.
غير أن فرنسا تراجعت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. وتوجهت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية آنذاك كاترين كولونا إلى الرباط لتعلن شخصيا نهاية هذا الإجراء، في محاولة من باريس لإعادة التواصل مع الرباط.
على الرغم من حساسية موضوع الهجرة، إلا أن محللين ومراقبين يستبعدون أن يهز الديناميكية الجديدة بين البلدين، والتي أحدثها دعم ماكرون الواضح لمخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
ومع ذلك، يبدو أن المغرب مستعد لمزيد من المرونة والتسوية بشأن هذه القضية، بحسب مراقبين، مشيرين إلى تصريح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن “المغرب مستعد لإعادة أي مهاجر غير نظامي يتم إثبات أنه مغربي وغادر الأراضي المغربية”. لكن الوزير المغربي شدد أيضا على أن الرباط “ليست بحاجة لتعلم الدروس” في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه “إذا لم يعد هؤلاء المهاجرون، فذلك بسبب عوائق من الطرف الآخر”، داعيا إلى معالجة “الثغرات في القوانين والإجراءات التي تخلق فجوة للمهاجرين”.
غير أنه وعلى الرغم من مدى حساسية موضوع الهجرة، إلا أن محللين ومراقبين يستبعدون أن يهز الديناميكية الجديدة بين البلدين، التي أحدثها دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الواضح لمخطط الحكم الذاتي للصحراء الغربية المقترح تحت السيادة المغربية.
ففي خطابه الأخير أمام البرلمان المغربي، أشاد الملك محمد السادس بالدعم الذي تقدمه العديد من “البلدان المؤثرة” وعلى رأسها فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وعبّر عن شكره لفرنسا ورئيسها ماكرون، معتبرا أن هذا “التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب”.
جاء في المقال ما نصه:
“أشاد الملك محمد السادس بالدعم الذي تقدمه العديد من “البلدان المؤثرة” وعلى رأسها فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية” انتهى الاقتباس
من أحد الحوارات مع الحسن الثاني اقتبست السؤال والجواب التاليين:
“صاحب الجلالة (الحسن الثاني)، لقد تحدثتم عن فرنسا، فهل هناك شعور بخيبة أمل تجاه مواقفها؟ وهل تؤاخذون الرئيس جیسكار ديستان على تحفظه الشديد حيال هذه القضية؟”، فكان جواب الملك عبارة عن طلب لزعيمي فرنسا وإسبانيا بأن يجهروا بالحقائق التاريخية ومسؤوليتهما في هذا الملف، حيث قال في هذا الصدد: ((لا أؤاخذه على أي شيء، إنني لأول مرة أرفع طلبا إلى فرنسا وإسبانيا في هذا الشأن، وليس علي أن أشعر بأدنى مرارة أو أسف، لم يسبق لي أن طلبت من الرئيس ديستان أو من صاحب الجلالة خوان كارلوس، أن يجهروا بالحقائق التاريخية ويقولا ما سبق أن كان، إني أقول بكل بساطة أن ذلك قد يمثل أقصر طريق بالنسبة إلينا، وقد لا يكون أكثر فعالية، ولكنه سيكون أكثر سرعة)) انتهى الاقتباس
نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020، رسميا المرسوم الرئاسي الذي يقضي بالاعتراف بمغربية الصحراء في السجل الفيدرالي الأمريكي، الذي يعد بمثابة الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكي ، هل هذا واضح يا الأخ غزاوي، الولايات المتحدة توثق قراراتها بالسجل الفيدرالي كما أنها أرسلت نسخة من القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي بدوره نشره بمجلس الأمن ، وفرنسا اعترفت بمغربية الصحراء عبر رسالة ماكرون وها هو يحل بالمغرب ليؤكد ذلك أمام العالم ، بل سيتم إفتتاح قنصلية فرنسية بالعيون بمناسبة إحتفال المغرب بالذكرى 49 لتنظيم المسيرة الخضراء المظفرة ، وماذا بعد …
في مقال نشره موقع “الجزيرة” يوم:03/08/2024 ، تحت عنوان:” لماذا غيرت فرنسا موقفها بشأن الصحراء الغربية؟”، جاء فيه على لسان مديرة معهد دراسات العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس، ليزلي فارين ما نصه:
” اتخذت باريس هذا الموقف في أسوأ لحظة في تاريخها حيث لديهم حكومة مستقيلة فيما قصر الإليزيه. لا يزال (ماكرون) يتخذ القرارات التي سيكون لها تداعيات ضارة على البلاد بلا شك…أن كل شيء سريالي في عهد ماكرون….. بدل أن تلعب باريس دور الوسيط بين جارتين تعيشان خلافات دبلوماسية، فقد جعلت الأمور تسوء أكثر رغم أن اعترافها اليوم لن يغير أي شيء في قرارات الأمم المتحدة…إن الأمر الوحيد الذي قد يتغير هو زيادة الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء الغربية “فإذا اعترفت المزيد من البلدان بذلك، فستكون الرباط قادرة على القول إنها تتمتع بشرعية أكبر. لكن الخطأ الذي ترتكبه المملكة هو وضع نفسها في صندوق غربي، أي أن كل من يعترف بسيادتها على الصحراء هم من الغربيين.” انتهى الاقتباس
في مقال نشرته مجلة ” worldpoliticsreview” الأمريكية في عدد شهر أوت 2024، تحت عنوان:” الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا يخدعون أنفسهم بشأن الصحراء الغربية”، تناولت فيه مواقف أمريكا واسبانيا وفرنسا من القضية الصحراوية، جاء فيه ما نصه:
“أن القضية الصحراوية كانت وعلى مدار عقود مصدر إزعاج كبير للقوى الغربية الداعمة للنظام المغربي، الذي عانى ولا يزال من أزمة شرعية مستمرة في السنوات الأخيرة بسبب فشله في مواجهة تداعيات زلزال سبتمبر 2023 المدمر، وكذا دعم محمد السادس المستمر للكيان الصهيوني في حربه على غزة رغم رفض الشعب المغربي، فضلا عن عجزه في حل مشاكل الفقر والبطالة والغلاء… كما أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يتم التأكيد عليه بموجب القانون الدولي في جميع المنتديات القانونية الدولية التي يتم بحثها فيها. وفي الآونة الأخيرة، فقد استشهد رأي محكمة العدل الدولية الصادر في جويلية الأخير (19/07/2024) بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة في عام 1975 بشأن الصحراء الغربية” انتهى الاقتباس
شكرا غزوي لا اعتقد انه بقي شيء يقال بعد هذه الحقائق.
تساءل السي غزاوي هكذ مستنكراا: ((هل تغني أو تسمن من جوع تغريدة ترامب ورسالتي سانشيز وماكرون!!!؟؟؟)). إذا كانت الرسالتين لا تسمن ولا تغني من جوع، لماذا شنت الصحافة الجزائرية حملة شعواء ضد مدريد وباريس بسبب هاتين الرسالتين؟ ولماذا توترت العلاقات الجزائرية بالعاصمتين المذكورتين إلى حد استدعاء سفيري الجزائر منهما، وفرض عقوبات على شركات إسبانية وفرنسية؟
إلى الأخت عابر
الصحافة الجزائرية “لم تشن حملة شعواء” إنما حملة شرح حتى لا ينخدع العامة مثلي، ويعيش في الأوهام.
والشرعية والقانون الدوليين أعطت حق للصحافة الجزائرية وأثبتا أن هذه الاعترافات مجرد شهادات زور للحصول على مكافآت.
واستدعاء للجزائر لبعض السفراء فهو تعبير دبلوماسي لرفض الظلم الذي أكدته المحاكم الدولية، وتعبير على دعمها لحق الشعب الصحراوي الذي استجار بها لما هاجماه جاريه، المغرب من الشمال، وموريتانيا من الجنوب، وحال دونه هروبه الأطلسي من الغرب، فولى وجهه شطر مكة الثوار وقبلة الأحرار، فوجد الحماية له والدعم لقضيته.
الى المدعو غزاوي
ماذا لو كان العكس ؟ لو اعترفت أمريكا و اسبانيا و فرنسا بالكيان الوهمي ؟ هل كنتم لتستنكروا الأمر و لتقيموا الدنيا ؟
ستجيبني ربما( بالشرعية الدولية ) ، نفس هاته الشرعية الدولية تعنرف بالكيان الاسرائيلي و تعترف بكوسوفو الدولو المسلمة التي لا يعترف بها نظامكم ، نفس الشرعية الدولية التي لا تعترف بالكيان الانفضالي الذي رعته و ربته ليبيا القذافي و تبناه بومدين نكاية بالمغرب ، هاته الشرعية الدولية و الأممية التي تخرقها الجزائر باعترافها بالكيان الانفصالي و تدعمه بالسلاح ، نفس الشرعية تخرقها الجزائر برفضها إعطاء صفة اللاجئ للصحراويين المحتجزين بتندوف و تمنعهم من حرية الحركة و العمل …
و هذا كله غيض من فيض في إطار ما تسميه الشعية الدولية .
ثالثا/ إلى السيد غزاوي: المغرب لا يخفي مشاكله الاجتماعية/ الفقر و البطالة و الغلاء و أثار زلزال الحوز ؛ لكنك تتحدث عنها بشكل استفزازي بهدف التشفي علما أن الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن هذه المشاكل توجد في أغلب البلدان. و نحن لا نتحدث بلهجة التشفي عن وباء الملاريا و سقوط الدينار و أزمات الماء . الملك لا يدعم حرب إسرائيل في غزة فالبيان الموقع مع ماكرون يدعو الى وقف الحرب في غزة و لبنان و الى حل الدولتين. لم تستوعبوا أن الملكية توطدت و اصبحت اكثر وطنية وشعبية منذ سنة 1975 بعد تنظيم المسيرة الخضراء و استرجاع الصحراء و هذا ما يفسر صمود الشعب المغربي طيلة نصف قرن و انتصاره ضد التحالف العسكري و المناورات التي تعارض وحدته الترابية. أخيرا المغرب خلال زيارة ماكرون لا يطرح بعد عدة عقود من الحصول على الاستقلال مع فرنسا مشاكل ماضوية من قبيل الذاكرة و جرائم الاستعمار و التعويضات بل يركز على قضايا الاقتصاد و الاستثمار و التكنولوجيا الحديثة و التعاون العلمي و الثقافي و التنسيق الأمني و البنيات التحتية في إطار سياسة رابح رابح خاصة و أن المغرب بصدد إنجاز مشاريع كبرى مبرمجة في أفق تنظيم مونديال 2030 مما سيجعل البلاد تبتعد بسنوات ضوئية عن الفضاء المجاور في مختلف مجالات التنمية.
شكرا الأخ هيثم على ردك وتحليلك المنطقي والواقعي