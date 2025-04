أي هدية تلقتها نادين نسيب نجيم وكادت تفقدها وعيها؟- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو على حسابها على منصة “إكس” أعربت فيه عن سعادتها الكبيرة لتلقيها هدية فريدة من نوعها تعود ملكيتها لنجم البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون، وكادت هذه المفاجأة تتسبب بفقدانها الوعي من شدة سعادتها على حد تعبيرها حيث قالت “لا أعصاب تتحمل ولا عقلي يستوعب”.

وقد ظهرت نادين وهي ترتدي جاكيت باللون الأصفر والأبيض وتعرض بيدها صورة على هاتفها لجاكسون، وتسأل “ماذا يلبس؟ تفضلوا شو إجاني، شخص عزيز كتير على مايكل جاكسون، أخبرته كم أنا أحب مايكل جاكسون وكم يعني لي وكم حزنت لدى وفاته وكنت من المعجبين به عندما كنت في الجامعة وكنت أرغب في مشاهدة حفله لأنني كنت أعتبره نجمي المفضل واسطورة لا تتكرر، فأراد مفاجأتي بإهدائي الجاكيت الأصلية لمايكل جاكسون، وأنا ألبسها الآن، وكم هي حلوة ومسرورة أن لدينا نفس القياس، وأحاول أن أشم رائحته”.

وأضافت “قدي أنا مبسوطة، قدي انا بحب مايكل جاكسون I love you so much “.