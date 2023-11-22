أُمان تُقتلان في غزة كل ساعة … ومقبرة جماعية ضمت 111 جثة

غزة – «القدس العربي» : دفن في مقبرة جماعية في غزة،111 شهيدا فلسطينيا، أحضرت جثامينهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال القطاع.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 111 جثة احتجزتها قوات الاحتلال لأيام في مجمع الشفاء الطبي المحاصر في مدينة غزة ومستشفى بيت حانون شمالي القطاع، بهدف فحص الحمض النووي لها، بحثا عن عناصر من حركة «حماس».

وأكد لـ«القدس العربي» أن «الاحتلال أنهى مهمته الإجرامية دون أن يجد ضالته المزعومة، وبعد تدخل من الأمم المتحدة وبعض الدول للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداء على حرمة الموتى، أعاد كل جثة على حدة إلى كيس أزرق مربوط من جهتي الرأس والقدمين، وقام بتسليم الجثث إلى الصليب الأحمر الدولي، الذي نقلهم إلى وسط غزة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجانب الإسرائيلي».

محمد أبو هادي الذي يعمل سائق شاحنة، كان بين من ساهم في نقل الجثامين.

ففي الواحدة بعد منتصف الليل، رن جرس هاتفه، استقبل المكالمة، فإذا بها وزارة الصحة تبلغه بأن عليه التوجه إلى منتصف قطاع غزة لاستلام شحنة، توجه إلى المكان المقصود، ليصعق بأن شحنته عبارة عن حاوية كبيرة تنبعث منها رائحة الموت.

يقول لـ«القدس العربي»: «لا أستطيع أن أصف المشهد، كأن رأسي فصل عن جسدي، حينما رأيت الحاوية الكبيرة المحاطة بمئات من جنود الاحتلال عند مفترق نتساريم على طريق شارع صلاح الدين في قطاع غزة».

ويضيف «استلمت الحاوية ورائحة الموت تفوح في المكان، وانطلقت من المكان بعد ساعتين نحو مستشفى ناصر في خانيونس».

وسارع متطوعون لنقل جثث الشهداء عبر حمالات طبية إلى المقبرة الجماعية التي حفرتها جرافة تابعة لوزارة الأوقاف في غزة، ومكث المتطوعون في العمل ساعتين من الزمان.

وقال حسن اليعقوبي، موظف وزارة الأوقاف «إكراما لهؤلاء الشهداء الذين نُكل بهم ومُثل بجثثهم واحتجزهم العدوان الآثم لأيام حتى خنقته رائحة جُرمه فتخلص منهم، في مشهد مؤلم هو نتاج عمل إجرامي لا يتوافق وتعاليم الشرائع الدينية والقيم الإنسانية ومختلف المواثيق والأعراف الدولية التي لو كانت تُطبق لحوكمت إسرائيل وقادتها عن بكرة أبيهم بتهمة جرائم الحرب».

اليونيسف: القطاع بات «المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال»

وتابع حديثه لـ»القدس العربي»: «نظرا لازدياد أعداد الشهداء فإن المقبرة «التركية» غربي مدينة خانيونس امتلأت، ولم تستوعب دفن جثة واحدة إضافية، وتم اتخاذ قرار من الوزارة أن ندفن هؤلاء الشهداء في مقبرة جماعية».

وأكد أنه من خلال معاينة جثث الشهداء المجهولة الهوية تبين أن الجيش الإسرائيلي نكل بهم، حيث قام بتمزيق أكفانهم البيضاء، ولفهم بأكياس النايلون الزرقاء.

وقال الصحافي عامر الفرا: «مشهد جديد يضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال، الذي بات يتفنن في اختراع أساليب جديدة وصور غير نمطية للقتل والذبح والسفك والتنكيل، فمجرد إطلاق الرصاص وضرب القذائف فقط لم يعد يرضي غروره وأمراضه وهوسه بإسالة دماء الأبرياء، ولم يعد يسلي جمهوره من الداعمين المتعطشين لمشاهد مبتكرة تستوجب التصفيق المريض».

وأضاف، لـ«القدس العربي»: «الأغرب أنه ورغم ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم لا تخطر على بال الأبالسة، مازال المتفرجون الصامتون في مختلف أنحاء العالم يشاهدون مسلسل جرائمه هذه دون أن يحركوا ساكنا».

في الموازاة، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن «هناك أمان تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين».

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة.

وأوضحت أن «67 في المئة من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».

وأضافت أن «الوضع انعكس بعد 7 أكتوبر، وأن 67 في المئة من 14 ألف مدني قتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال».

وقالت إن «النساء في غزة يصلين من أجل السلام، ولكن إن لم يكن هناك سلام فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن».

المسؤولة الأممية، أشارت إلى أن» ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة».

في حين، أعربت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم عن قلقها حيال مصير الحوامل في قطاع غزة ومواليدهن الجدد.

وقالت «وسط المعارك والدمار، هناك في غزة حاليا 5500 حامل يتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل. يوميا، تضع نحو 180 امرأة مواليد في ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن الرضع غير مؤكد».

وأضافت «ما ينبغي أن يكون لحظة فرح يطغى عليه الموت والدمار والرعب والخوف».

كذلك، اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن قطاع غزة بات «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»، معتبرة أن الهدنات الإنسانية ليست «كافية» لوقف «المذبحة». وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في تصريح عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بعد زيارتها جنوب قطاع غزة إن «أكثر من 5300 طفل قتلوا في 46 يوما فقط، أي 115 طفلا يوميا خلال أسابيع وأسابيع».

وأضافت «حسب هذه الأرقام، يشكل الأطفال أربعين في المئة من القتلى في غزة. إنه أمر غير مسبوق. بكلام آخر، إن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال»، لافتة الى فقدان 1200 طفل، بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض التي خلفها القصف.

وفي ما يتجاوز الضحايا المباشرين للمعارك، أبدت راسل قلقها حيال الأخطار الوبائية، مع شبه غياب لمياه الشفة، وخصوصا بالنسبة الى الأطفال الرضع، وتأثيرات سوء التغذية.

ونبهت إلى أن «أطفال غزة يعيشون حالا من الخطورة القصوى بسبب ظروف الحياة الكارثية. مليون طفل، هم جميع أطفال القطاع، يواجهون انعدام أمن غذائيا يمكن أن يتحول قريبا أزمة كارثية مرتبطة بسوء التغذية». وتابعت «نرى أنه في الأشهر المقبلة، قد يزيد الشكل الأخطر لسوء التغذية بالنسبة الى حياة الأطفال، بنحو ثلاثين في المئة في غزة».

وقالت أيضا «لينجو الأطفال، ليتمكن الطواقم الإنسانيون من البقاء والتحرك، فإن هدنات إنسانية ليست كافية بكل بساطة»، مع ترحيبها بالاتفاق المعلن بين إسرائيل وحماس للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل هدنة لأربعة أيام.

وأضافت «تدعو اليونيسف إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار بهدف وضع حد فوري لهذه المجزرة».

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، وجود «حاجة ماسة لإعلان هدنة دائمة» في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق المتوسط أحمد المنذري.

وبدأ المؤتمر الصحافي بالوقوف دقيقة صمت على روح الموظفة في منظمة الصحة العالمية «ديمة عبد اللطيف محمد الحاج»، التي توفيت، الثلاثاء، نتيجة قصف إسرائيلي لمنزلها في غزة. وأوضح المنذري، أنه «لا توجد حاليا أي منطقة آمنة للمدنيين في قطاع غزة».

وشدد على ضرورة منع قتل المدنيين الأبرياء في القطاع.

وأضاف قائلا «يُحرم الناس في غزة من الخدمات الصحية والمأوى والحماية. ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان غزة من النازحين داخليا، وقد اضطروا لتغيير أماكنهم عدة مرات هربا من الصراع الدائر».

وتابع «حتى المستشفيات التي من المفترض أن تكون الملاجئ الأكثر أمانا في غزة، لا يمكن حمايتها من الهجمات».

وأردف «منظمة الصحة العالمية وثقت 178 اعتداء على المرافق الصحية في قطاع غزة، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 553 شخصا وإصابة 696 آخرين».

وقال إن «نظام الرعاية الصحية في غزة غير قادر على خدمة الناس في وقت تتزايد فيه الاحتياجات. واضطرت 27 مستشفى من أصل 36 إلى إيقاف خدماتها».

وجدد دعواته لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق الصحية من الصراعات.