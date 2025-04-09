“إبادة المنازل” بالضفة.. قوات الاحتلال تهدم مساكن فلسطينية بمخيمي نور شمس وجنين

رام الله: هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منازل فلسطينية في مخيمي نور شمس وجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في إطار عدوانه المتواصل منذ أشهر.

وذكر شهود عيان، أن جرافات عسكرية إسرائيلية هدمت عدة منازل في منطقة الغبز والدمج بمخيم جنين، وسط استمرار الحصار على المخيم.

وبينوا أن عمليات الهدم تمت بواسطة جرافات عسكرية ضخمة.

وبحسب بلدية جنين، فإن التقديرات تشير إلى أن الاحتلال هدم منذ بداية عدوانه قبل 79 يوما قرابة 600 منزل في المخيم، إضافة إلى أن 3200 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن.

وفي الإطار ذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منزلا في حي المنشية بمخيم نور شمس للاجئين شرقي طولكرم.

وبينوا أن أصوات انفجارات تسمع بين الحين والآخر في المخيم.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)