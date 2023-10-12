إبادة غزة: المشافي صارت مشرحة كبيرة

غزة -«القدس العربي»- ووكالات: استمر، أمس الخميس، لليوم السادس على التوالي، قصف الاحتلال لغزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى 1417 فلسطينياً، بينهم عائلات بكاملها، وفيما أقر الاحتلال بأنه أسقط نحو 6 آلاف قنبلة على القطاع، منذ بدء الغارات المكثفة المتواصلة السبت، توعدته حركة “حماس”، في حال تنفيذه عملية برية ضد القطاع، وسط استمرار الانحياز الغربي لتل أبيب الذي تمثل في زيارة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن إليها، وأعلن دعم بلاده لها.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان: “ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم السادس إلى 1417 شهيداً، من بينهم 447 طفلاً و248 سيدة، و6268 مصاباً بجراح مختلفة”.

كما بينت أن المنظومة الصحية بدأت بالانهيار الفعلي، مشيرة إلى أن أسرّة العناية المركزة امتلأت تماماً ولا مكان لجرحى يحتاجون لأسرّة عناية، كما قالت إن عدد المصابين أكبر من قدرات غرف العمليات في المستشفيات.

وقتل 44 فردا من عائلة شهاب في غارة على منزل في شمال القطاع. وغالبية القتلى هم من النساء والأطفال. ويبلغ أصغر القتلى عامين وأكبرهم 56 عاما. كما أفاد مسعفون بمقتل 20 شخصا على الأقل في استهداف إسرائيلي طال منزلين مجاورين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما قتل 14 شخصا في قصف إسرائيلي مماثل على منزل سكني في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة. في موازاة ذلك انتشل عمال إنقاذ 19 جثة من تحت ركام منزل في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

كذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المستشفيات في غزة تتحول إلى “مشارح” بسبب توقف الأجهزة الكهربائية جراء انقطاع الكهرباء.

وقالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة لا يوصف وغير مسبوق.

وفي المجال ذاته، عبّرت مجموعة من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة، عن أسفها لأن الضربات الانتقامية على غزة تعد بمثابة “عقاب جماعي”، كما نددت بما أسمته بالعنف ضد المدنيين في إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن قواته “ألقت حوالى 6 آلاف قنبلة، تزن 4 آلاف طن” على قطاع غزة. وأضاف البيان أن الهجمات أسفرت عن مقتل مئات المسلحين الفلسطينيين.

وأشار بيان الجيش إلى أنه “هاجم أكثر من 3600 هدف”.

في المقابل، توعدت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، إسرائيل بـ “خسائر فادحة”، في حال قررت تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب “القسام” في كلمة مسجلة: “تلويح العدو بتوسيع العدوان يدفعنا لتفعيل خيارات جديدة تكبد العدو خسائر فادحة، إن تجرأ لتنفيذ مناورة برية في غزة”.

وتوازى ذلك مع استهداف كتائب القسام عسقلان وأسدود بعشرات الصواريخ، ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين. كما أطلقت دفعة صاروخية باتجاه بئر السبع والنقب الغربي، وأخرى نحو عسقلان وأسدود.

ووفق “الجزيرة”، أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات صاروخية جديدة من غزة باتجاه إسرائيل، وأن صفارات الإنذار دوّت في مدن ومستوطنات عدة.

وفي إعلان متواصل عن الانحياز الأمريكي للاحتلال الذي يرتكب حاليا مجازر في قطاع غزة، تعهّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدعم الولايات المتحدة “الدائم” لإسرائيل، وذلك خلال لقائه برئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال خلال مؤتمر صحافي جمعه بنتنياهو في تل أبيب، متوجها إلى المسؤولين الإسرائيليين، “قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أمريكا موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم”.

وواصل: “جئت ليس فقط كوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضاً كيهودي”.

إجراءات أمنية أوروبية لمنع التضامن الشعبي مع غزة: التلويح بعلم فلسطين «جريمة»

لندن – «القدس العربي»: بعد إعلانها الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي، باشرت دول غربية، على رأسها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالتضييق على المتظاهرين والناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية، مستخدمة آليات عدة لمنعهم من التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وفي فرنسا التي شهدت يوم الثلاثاء مسيرات داعمة لإسرائيل بدعوة من “المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية” في فرنسا، والتي لم يحضرها سوى العشرات، قررت الحكومة منع أي تظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني ومتضامنة مع ما يعانيه من عدوان.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الخميس، إن فرنسا تحظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين لأنها “من المرجح أن تعرقل النظام العام”. جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى المحافظين في جميع أنحاء فرنسا. والإثنين، فرقت الشرطة الفرنسية بالقوة عشرات الناشطين الذين أصرّوا على التظاهر رغم المنع القانوني.

وفي بريطانيا، وجهت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تعليمات إلى رجال الشرطة، مفادها أن “التلويح بالعلم الفلسطيني أو ترديد هتاف يدعو إلى حرية العرب في المنطقة قد يكون جريمة جنائية”، وحثتهم على قمع أي محاولات لاستخدام الأعلام أو الأغاني لمضايقة أو ترهيب أفراد الجالية اليهودية، وفق ما كشفت صحيفة “الغارديان”.

وقالت في رسالتها: “ليست الرموز والهتافات الصريحة المؤيدة لحماس فقط هي التي تثير القلق. أود أن أشجع الشرطة على النظر فيما إذا كانت هتافات مثل: “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” تعبر عن رغبة عنيفة في محو إسرائيل من العالم، وما إذا كان استخدامها في سياقات معينة قد يكون مقبولاً أو يرقى إلى مستوى العنصرية المشددة”.

أما في ألمانيا، حيث حظرت الشرطة مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة برلين، أمس الخميس، مبررةً ذلك بأنها تمثل خطرا على النظام العام، كانت قوات الأمن قد تعرضت لمتظاهرين في منطقة نويكلن، الأربعاء، حيث إفاد شاهدو عيان لـ “القدس العربي” بقيام الشرطة بالاعتداء على متظاهرين واعتقال عدد منهم، من ضمنهم قاصر. وقال شاهد، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الشرطة قامت بدفع طفل على الأرض واعتقاله في منطقة هرمانبلاتز لمشاركته بهتاف “الحرية لفلسطين”.

كما أشار شاهد آخر إلى أن الشرطة قامت باعتقال امرأة في شارع سونينالي الذي يقطنه العرب في برلين، بحجة ارتدائها كوفية فوق حجابها، علماً أنها لم تكن تشارك في الاحتجاج. كما شوهدت في فيديو مصور أستريد سابين بوسي، عضو مجلس الشيوخ عن التعليم والشباب والأسرة في حكومة ولاية برلين، عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي توبخ شرطياً قام بالاعتداء على متظاهرة، قائلةً: “ما فعلته مع تلك المرأة كان عنفًا”، مضيفةً: “ليس من القانوني القبض عليها بهذه الطريقة”.

ومن المقرر إقامة تظاهرات للتضامن مع أهل غزة في لندن وبرلين، غدا السبت.

بريطانيا: نائبة سابقة تستقيل من «العمال» بعد انحياز ستارمر

أعلنت النائبة السابقة عن حزب العمال البريطاني، لين جونز، انسحابها من الحزب بشكل نهائي احتجاجاً على تصريح زعيم الحزب كير ستارمر الذي قال “إن لإسرائيل الحق في قطع الكهرباء والمياه عن سكان غزة”

وجونز التي شغلت منصب نائبة في البرلمان البريطاني لمدة 18 عاماً، قالت بعد تقديم استقالتها: “أعلن إنسحابي من حزب العمال طالما أن هذا الرجل غير الأخلاقي يتزعم هذا الحزب”.

نجم بوب كندي يدعم إسرائيل بصورة عن دمار غزة

نشر نجم البوب الكندي جاستن بيبر، عبر صفحته في إنستغرام، عبارة “ادعوا لأجل إسرائيل”، لكنه أرفق معها صورة عن حجم الدمار الهائل في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي.

وبعد الهجوم الواسع عليه من قبل ناشطين متضامنين مع القضية الفلسطينية، حذف جاستن بيبر الصورة، وأعاد نشر عبارة “ادعوا لأجل إسرائيل”، لكن دون الصورة السابقة.