الجيش الإسرائيلي يقتل 34 فلسطينيا بمجزرة مستشفى الأوروبي جنوب غزة- (صور وفيديو)

غزة: ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة والدفاع المدني في غزة في بيانين منفصلين، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 34 فلسطينياً، بينهم 6 في المستشفى و28 آخرون في منزل ملاصق له يعود لعائلة “الأفغاني”، جراء الأحزمة النارية التي استهدفت المستشفى ومحيطه.

وأوضحت وزارة الصحة أن “القصف المباشر لساحات المستشفى أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 بجراح مختلفة”.

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن “الغارات أوقعت 28 شهيدًا في منزل الأفغاني القريب من المستشفى، إلى جانب إصابة اثنين من أفراد الدفاع المدني أثناء محاولتهم الإجلاء”.

الحديث عن مجزرة كبيرة في المكان .. استهداف ساحة مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس بعدد من الصواريخ شديدة الانفجار ومخترقة للأرض…

الأنباء الأولية تتحدث عن شهداء ومصابين تحت الأنقاض، فيما لا يزال عدد من المفقودين جارٍ البحث عنهم وسط الركام والرمال. pic.twitter.com/eZfhhWV9Hd — الحـكـيم (@Hakeam_ps) May 13, 2025

مفقودون دفنوا بالرمال جرّاء تنفيذ الاحتلال حزاما نارياً على المستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب القطاع pic.twitter.com/11se2oAZA3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2025

بدوره، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى، وزعم استهدافه “عناصر من حماس داخل مجمع للقيادة والسيطرة أُقيم تحت المستشفى”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) نُشر عبر منصة “إكس”، إنه نفذ “هجومًا دقيقًا قبل وقت قصير، استهدف عناصر من حماس كانوا داخل مجمّع للقيادة والسيطرة أُقيم ضمن بنية تحتية أسفل المستشفى”.

ونقل موقع “والا” العبري، عن 3 مصادر إسرائيلية مطلعة، أن الهجوم “كان محاولة اغتيال لمحمد السنوار”.

وأشارت المصادر، إلى أن “نتائج الهجوم لا تزال مجهولة حتى الآن”.

وفي وقت سابق، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً وزوجته بقصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق مصدر طبي.

وأفاد ذات المصدر باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما استُشهد فلسطيني آخر متأثرًا بإصابته في قصف فجر اليوم على منطقة غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء، قال مصدر طبي إن 3 فلسطينيين من عائلة واحدة استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة العامودي غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال المصدر إن الشاب “محمد الجعبري” توفي متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضح شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متواتر حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وسط إطلاق آليات الجيش النار بكثافة.

وأكد الشهود أن الجيش الإسرائيلي واصل عملية نسف مبان سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وفي المحافظة الوسطى، قال مستشفى العودة الأهلي في بيان، إن فلسطينيا استُشهد وأصيب آخران جراء إطلاق مسيرات إسرائيلية النار صوب تجمع لمواطنين شمال غرب مخيم النصيرات.

وأوضح المستشفى في بيان آخر، أن فلسطينيا أصيب جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية قنبلة تجاه تجمع لمواطنين في منطقة دوار الشهداء في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، قالت وزارة الصحة في بيان صباح الثلاثاء، إن فلسطينيين استُشهدا أحدهما صحافي وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف بشكل مباشر مبنى الجراحات في مجمع ناصر الطبي.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن الجيش “اغتال الصحافي حسن أصليح باستهدافه في قصف على مجمع ناصر الطبي أثناء تلقيه العلاج”، ما رفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 215.

كما أعلنت وزارة الداخلية بغزة في بيان استشهاد “أحمد القدرة، مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة”، في قصف على مدينة خان يونس فجرا.

جثمان العميد أحمد القدرة مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة، الذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم بغارة على خانيونس. pic.twitter.com/NaRkM88H8R — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2025

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة “السناطي” شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية 4 غارات على بلدة عبسان الكبيرة، وعدة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات نسف مبان سكنية في مدينة رفح.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)