إبادة غزة.. 12 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مناطق في القطاع- (صور)

غزة: استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما ذكرته مصادر طبية وشهود عيان.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالقذائف المدفعية منذ ساعات أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية بأن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط “شهيدتين في منطقة وادي العرايس بحي الشجاعية”.

وفي استهداف ثانٍ، قال مسعفون إن “3 شهداء وعددا من المصابين سقطوا في قصف إسرائيلي على شارع السكة في حي الزيتون”.

وأفادت مصادر طبية بـ”استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة”. كما أفادت المصادر بـ”انتشال شهيد جراء قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة”.

ووسط قطاع غزة، “أغارت مسيرة إسرائيلية على منزل شرقي مخيم المغازي دون إصابات”، وفق شهود عيان.

أما جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية بـ”استشهاد طفل يبلغ من العمر 17 عاما إثر قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس”.

كما قالت المصادر نفسها، إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار تجاه مجموعة من الصيادين قبالة شاطئ مدينة خان يونس ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخر بجروح متوسطة.

واستشهد طفل فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف، فجر الأحد، خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، حسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى “ناصر” بالمدينة.

من جانبهم قال شهود عيان إن “طائرات الاحتلال المروحية تطلق نيرانها صوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بشكل كثيف ومتواصل منذ ساعات”.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وتسبب تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى “حماس”، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)