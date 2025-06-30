إبادة للزيتون.. مستوطنون إسرائيليون يقتلعون 200 شجرة جنوب الضفة

الخليل: اقتلع مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، نحو 200 شجرة زيتون في منطقة مسافر يطا الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال المزارع محمد مخامرة، من بلدة سوسيا في مسافر يطا، إن مجموعة من المستوطنين حطموا واقتلعوا نحو 200 شجرة زيتون بعمر 8 سنوات.

وأضاف: “أعتمد بشكل كامل على الزراعة، وأتعرض منذ عدة سنوات لاعتداءات المستوطنين، من بينها الضرب واقتلاع أشجار”.

وتابع أن “المستوطنين يسعون لتفريغ الأرض من الأشجار وتركها دون زراعة، لتسهيل عملية مصادرتها بدعوى أنها غير مستخدمة”.

و”مهما حدث سنعيد زراعة الأرض والبقاء فيها، ولن نتركها للمستوطنين”، كما أردف مخامرة.

والأحد، اقتلع مستوطنون إسرائيليون نحو 180 شجرة وغرسة زيتون وحمضيات، وقاموا بتكسيرها، في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يشنون اعتداءات على الفلسطينيين والمنازل والممتلكات، ويشيدون بؤرا استيطانية.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، حاول مستوطنون إقامة 15 بؤرة استيطانية خلال مايو/ أيار الماضي “غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي”.

وأثناء الشهر نفسه، وثقت الهيئة تنفيذ المستوطنين 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تراوحت بين هجمات مسلحة وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإغلاقات قسرية.

(الأناضول)