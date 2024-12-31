إبادة لم تذر الأطفال.. إسرائيل قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا بغزة منذ 7 أكتوبر

غزة: قتل الجيش الإسرائيلي ألفا و91 رضيعا خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 238 ولدوا وقتلوا خلال الحرب.
صرح بذلك مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة.
وقال الثوابتة: “جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة 238 رضيعا وُلِدوا واستشهدوا في الحرب، إضافة إلى 853 رضيعا ولدوا قبل الحرب وقُتلوا قبل أن يتجاوز عمرهم العام الأول”.
وأضاف أن “هذه الجرائم التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا وحاجة للرعاية والحماية تعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية الإسرائيلية الممنهجة في غزة”.
كما اعتبر الثوابتة أن “هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989″، و”تتناقض مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانونية”.
(الأناضول)
إنها عصابة أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا للشرذمة الصهيونية النازية التي زرعت غصبا في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀