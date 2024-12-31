إبادة لم تذر الأطفال.. إسرائيل قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا بغزة منذ 7 أكتوبر

غزة: قتل الجيش الإسرائيلي ألفا و91 رضيعا خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 238 ولدوا وقتلوا خلال الحرب.

صرح بذلك مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة.

وقال الثوابتة: “جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة 238 رضيعا وُلِدوا واستشهدوا في الحرب، إضافة إلى 853 رضيعا ولدوا قبل الحرب وقُتلوا قبل أن يتجاوز عمرهم العام الأول”.

وأضاف أن “هذه الجرائم التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا وحاجة للرعاية والحماية تعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية الإسرائيلية الممنهجة في غزة”.

كما اعتبر الثوابتة أن “هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989″، و”تتناقض مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانونية”.

(الأناضول)