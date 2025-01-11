إبادة مستمرة.. إسرائيل تستهدف مستشفى وتقتل 14 فلسطينيا بغارات على غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 14 فلسطينيا وأصيب عدد آخر، السبت، بغارات جوية إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة بما في ذلك مشفى بمخيم جباليا ضمن حرب الإبادة الجماعية منذ 16 شهرا.

وفي أحدث غارة، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف مسيّرة لخيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، وفق مصدر طبي بمستشفى “شهداء الأقصى”.

كما أكد المصدر الطبي، أن جثماني شهيدين انتشلا من محيط “دوار الشهداء” شمال مخيم البريج وسط القطاع، حيث طالت الغارات تجمعا للمدنيين.

الدفاع المدني بغزة: 8 شهداء بينهم طفلان وأكثر من 30 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مدرسة حلاوة التي تؤوي آلافا من النازحين بمنطقة جباليا#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/FSaiiyYvic — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2025

وفي مدينة غزة، أفاد شهود عيان ومصادر طبية باستشهاد 4 وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم بشارع النفق، في حي الدرج، بحسب بيان للدفاع المدني بغزة.

أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في شارع النفق وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/JsKNOr3paU — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 11, 2025

أما في حي الشجاعية شرقي غزة، فاستهدفت غارة إسرائيلية منزل عائلة “الحية”، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين بحسب مسعفين.

وفي شمال غزة، استشهد فلسطينيان جراء قصف منزل لعائلة “أبو وردة” في جباليا النزلة، بحسب مصادر طبية.

الكلمات تعجز أمام هذه المواقف.

الله يصبّر الناس ويُربط على قلوبهم. pic.twitter.com/dmiczegmrI — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 11, 2025

وبشأن استهداف المستشفيات، قالت إدارة “مستشفى العودة” في بيان: “تعرضت مرافق وأقسام المستشفى لقصف مباشر وإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)