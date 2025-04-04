سياسة | عربي | فلسطين

إبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة بغزة- (فيديو)

منذ 34 دقيقة

حجم الخط
0

غزة: استُشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة، الجمعة، بغارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلين وتجمعا لمواطنين بمناطق قطاع غزة، في إطار عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وأفادت مصادر طبية بأن “3 مواطنين استُشهدوا جراء قصف منزل في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما استشهد اثنان آخران باستهداف تجمع لمواطنين في خان يونس، إلى جانب طفلة استشهدت إثر قصف منزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة”.

من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على منطقة السناطي في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، دون وقوع إصابات.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسيرات وفعاليات شعبية في الأردن تندد باستمرار الصمت والتخاذل تجاه حرب الإبادة في غزة- (صور وفيديوهات)
منذ 5 ساعات
منظمة “بتسيلم”: إسرائيل تعلن وتطبق تطهيرًا عرقيًا في غزة بدعم أمريكي وتواطؤ من أوروبا والعالم
منذ 6 ساعات
مجزرة المسعفين جريمة حرب جديدة.. وعزم إسرائيل على احتلال دائم لغزة يؤشر لنزاع بدون نهاية
منذ 7 ساعات
“الأورومتوسطي”: قصف عيادة الأونروا جريمة قتل جماعي مكتملة الأركان
3 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية