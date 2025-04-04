إبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة بغزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة، الجمعة، بغارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلين وتجمعا لمواطنين بمناطق قطاع غزة، في إطار عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

غزة .. محاولة انعاش طفل يعيش لحظاته الاخيرة على الهواء مباشرة 💔💔#خبرني #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/1yz1Tn3GwZ — خبرني – khaberni (@khaberni) April 4, 2025

وأفادت مصادر طبية بأن “3 مواطنين استُشهدوا جراء قصف منزل في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما استشهد اثنان آخران باستهداف تجمع لمواطنين في خان يونس، إلى جانب طفلة استشهدت إثر قصف منزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة”.

من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على منطقة السناطي في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، دون وقوع إصابات.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.

(الأناضول)