إبادة مستمرة.. استشهاد 11 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة 

غزة: استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، الخميس، بغارات إسرائيلية استهدفت منزلا وتجمعات لمواطنين وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد “مستشفى العودة” في بيان، باستشهاد 4 فلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين ومنزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي استهداف آخر، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بمنطقة “قاع القرين” جنوب شرق مدينة خان يونس، بحسب مصادر طبية بـ”مستشفى ناصر”.

كما استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف جوي استهدفهم شمال مدينة رفح جنوب القطاع، بحسب مسعفين.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)